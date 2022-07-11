Кинотеатр в «Иридиуме» начал продавать билеты на некоторые фильмы за 1 рубль 11.07.2022 ZELENOGRAD.RU

Кинотеатр «Каро» в торговом центре «Иридиум» начал продавать билеты на некоторые фильмы за 1 рубль. По три таких сеанса будут проходить 1-го и 15-го числа каждого месяца. Сеансы в утреннее и дневное время.

В ближайший день акции — 15 июля (пятница) — покажут:

  • экранизацию бестселлера Наринэ Абгарян «Манюня», 11:00
  • спортивную драму Артёма Михалкова «Мистер Нокаут», 13:30
  • криминальный боевик «Пропавшая» с Джерардом Батлером, 16:30

Билеты уже в продаже на сайте кинотеатра.

Эта акция называется «Кино и точка». «В программу показов войдёт большое зарубежное и отечественное кино, сообщили в „Каро“. —  В списке окажутся лидеры проката 2022 года, хиты репертуара прошлых лет и избранное кино от независимых прокатчиков. Предложение дня будет максимально разнообразным, чтобы угодить вкусам самой широкой аудитории».

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Метки:
кинотеатр, иридиум
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