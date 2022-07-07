Здесь будет построен легковозводимый автономный бытовой комплекс: спортивный зал с тренажерами и раздевалкой (6 на 12 метров), административное здание, мастерская и пост охраны. Работы планируется завершить в октябре, рассказали в Московской академии велосипедного спорта, в структуру которой входит зеленоградская детская велосекция.

Велодром «Зеленоград» в ЦИЭ существует уже давно — это ВМХ-велодром класса «В» повышенной сложности: длина трассы 358 метров, на ней расположены пять виражей высотой от 1,4 до 2,5 метра и более 30 препятствий различной длины и высоты.