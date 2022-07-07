Крытый спортзал для зимних тренировок начали строить на зеленоградском велодроме 07.07.2022 ZELENOGRAD.RU

Возведение трёх сооружений началось на территории ВМХ-велодрома «Зеленоград», расположенного в районе ЦИЭ, рядом со строящимся микрорайоном «Зелёный парк». Скоро тренироваться можно будет не только в тёплый сезон на трассе, но и зимой — в спортзале".

Здесь будет построен легковозводимый автономный бытовой комплекс: спортивный зал с тренажерами и раздевалкой (6 на 12 метров), административное здание, мастерская и пост охраны. Работы планируется завершить в октябре, рассказали в Московской академии велосипедного спорта, в структуру которой входит зеленоградская детская велосекция.

Велодром «Зеленоград» в ЦИЭ существует уже давно — это ВМХ-велодром класса «В» повышенной сложности: длина трассы 358 метров, на ней расположены пять виражей высотой от 1,4 до 2,5 метра и более 30 препятствий различной длины и высоты.

Тренировки проводит Галина Балагурова, мастер спорта, тренер Московской академии велосипедного спорта (бывшей СШОР «Нагорная») по маунтинбайку и ВМХ.

Занятия для воспитанников кроме самого велодрома проходят в спортзалах Зеленограда, на стадионе в 20 микрорайоне и в лесопарке 9 микрорайона. Спортивная школа Московской академии велосипедного спорта считается одной из крупнейших и сильнейших в стране. Новый набор в зеленоградскую секцию откроется 1 сентября.

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В прошлом году поблизости, на природной территории ЦИЭ, проложили новую трёхкилометровую лыжероллерную трассу (на ней до сих пор не выполнена запланированная инфраструктура), а также построили небольшой фанерный памп-трек для велосипедистов.

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Метки:
микрорайон циэ, Балагурова Галина, велоспорт
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