Зеленоградский спортсмен Иван Шелехов дважды стал серебряным призёром всероссийских соревнований по маунтинбайку 17.05.2022 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградский спортсмен Иван Шелехов дважды стал серебряным призёром всероссийских соревнований по маунтинбайку (горному велосипеду) в дисциплине короткий круг и олимпийской дисциплине кросс-кантри среди юношей 13-14 лет.

Иван тренируется в спортшколе «Нагорная» у тренера из Зеленограда Галины Балагуровой. 

Он учится в 7-м классе школы 1150 в 16-м микрорайоне. 

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Метки:
спорт, Балагурова Галина
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