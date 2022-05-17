Зеленоградский спортсмен Иван Шелехов дважды стал серебряным призёром всероссийских соревнований по маунтинбайку (горному велосипеду) в дисциплине короткий круг и олимпийской дисциплине кросс-кантри среди юношей 13-14 лет.
Иван тренируется в спортшколе «Нагорная» у тренера из Зеленограда Галины Балагуровой.
Он учится в 7-м классе школы 1150 в 16-м микрорайоне.
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Зеленоградский спортсмен Иван Шелехов дважды стал серебряным призёром всероссийских соревнований по маунтинбайку Новости
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