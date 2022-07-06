Уголовное дело возбуждено по факту нанесения тяжких телесных повреждений 35-летней бездомной возле корпуса 616, сообщил источник, пожелавший остаться анонимным.
Вечером 27 июня её госпитализировали от этого дома с тяжелыми травмами головы и лица, переломами костей носа и нижней челюсти, перелом ребра, ушибами, ссадинами, гематомами.
На следующей день в отношении 37-летнего гражданина, проживающего в корпусе 623 возбуждено уголовное дело. Нападавший ранее был судим за разбой.
5 июля пострадавшая скончалась в реанимации горбольницы. Теперь нападавшему может грозить до 15 лет лишения свободы. О мере пресечения пока неизвестно, но надеемся, подозреваемый не разгуливает на свободе.
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