Уголовное дело возбуждено по факту нанесения тяжких телесных повреждений 35-летней бездомной возле корпуса 616, сообщил источник, пожелавший остаться анонимным.

Вечером 27 июня её госпитализировали от этого дома с тяжелыми травмами головы и лица, переломами костей носа и нижней челюсти, перелом ребра, ушибами, ссадинами, гематомами.

На следующей день в отношении 37-летнего гражданина, проживающего в корпусе 623 возбуждено уголовное дело. Нападавший ранее был судим за разбой.

5 июля пострадавшая скончалась в реанимации горбольницы. Теперь нападавшему может грозить до 15 лет лишения свободы. О мере пресечения пока неизвестно, но надеемся, подозреваемый не разгуливает на свободе.