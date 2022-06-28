Время отключения горячей воды для каждого микрорайона обещают ежегодно менять 28.06.2022 ZELENOGRAD.RU

В этом году — третий год подряд — с середины мая горячую воду перекрыли в районах Старое Крюково и Силино. Жители 8-12 микрорайонов жаловались на эту несправедливость. В префектуре пытались обсудить с энергетиками перенос начала отключений с мая на июнь, но МОЭК оказался к этому не готов. Зато потом пообещал менять период отключения для каждого микрорайона.

«Предусмотрено изменение периодов отключений по районам для исключения повторяемости с прошлым годом по конкретным адресам» , — сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе МОЭК.

Начало профилактического отключения горячей воды связано с графиком остановки РТС (районных тепловых станций) для гидравлических испытаний. Формируется этот график, исходя из ряда факторов, в которых, однако, отсутствуют пожелания жителей. Горячую воду могут отключить только через несколько дней после выключения отопления. А батареи обычно выключают на майские праздники. Но могут и раньше (в 2018 году, например, начали с 29 апреля) или позже, если на улице уж совсем холодно. В 2017-м сначала выключили 1 мая, затем из-за аномального холода и выпавшего снега снова включили с 10 до 18 мая.

В целом для всего комплекса подготовки к зиме систем теплоснабжения нужен период с мая по конец августа, сообщили в МОЭК. Это гидравлические испытания на тепловых сетях, ремонт на тепловых пунктах, тепловых станциях и прочие работы. То есть, если забрать пару недель в мае из этих трех с половиной месяцев, времени на ремонт и испытания уже не хватит.

В энергетической компании также отметили, что использования всего межотопительного периода для проведения ремонтной кампании было необходимым условием при переходе с 21-дневного отключения горячей воды на 10-дневное. Хотя в 2020 году из-за эпидемии коронавируса отключения начались вообще в июле, и ничего страшного не произошло. Тогда энергетики объяснили, что это исключительный случай, потребовавший круглосуточной работы, увеличения штата сотрудников и так далее.

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Метки:
жкх, горячая вода
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