Запрещено купание двух зеленоградских водоемах — Школьном и Черном озерах — пробы воды не соответствуют действующим санитарным правилам.

На водоемах продолжают дежурство спасатели, но подняты черные флаги, оповещающие отдыхающих о запрете купания, на пляжах поставили таблички о запрете купания, сообщили в префектуре. Запрет вступил в силу с 8-го июня 2022 года и будет действовать, пока вода не придёт в норму. Обычно пробы берут раз в неделю.

Неделю назад, в самом начале купального сезона, вода в этих водоемах была в норме.

Таким образом купаться можно только на пляже Большого городского пруда.