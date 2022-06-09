Роспотребнадзор запретил купаться в Школьном и Черном озерах 09.06.2022 ZELENOGRAD.RU

Запрещено купание двух зеленоградских водоемах — Школьном и Черном озерах — пробы воды не соответствуют действующим санитарным правилам.

На водоемах продолжают дежурство спасатели, но подняты черные флаги, оповещающие отдыхающих о запрете купания, на пляжах поставили таблички о запрете купания, сообщили в префектуре. Запрет вступил в силу с 8-го июня 2022 года и будет действовать, пока вода не придёт в норму. Обычно пробы берут раз в неделю.

Неделю назад, в самом начале купального сезона, вода в этих водоемах была в норме.

Таким образом купаться можно только на пляже Большого городского пруда.

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Метки:
школьное озеро, пляж, зоны отдыха, летний отдых, черное озеро
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