«Ласточки» почти со всеми остановками пустили до Конаково 03.06.2022 ZELENOGRAD.RU

Поезда «Ласточка-комфорт» ходят на почти всех рейсах от Москвы до Зеленограда, а также до Подсолнечной и Клина (и обратно). Теперь их запустили и до станции Конаково ГРЭС. Это два рейса: отправлением в 19:28 с Ленинградского вокзала и в 22:21 из Конаково.

«Ласточки-комфорты» — удобные поезда с креслами, туалетами, кондиционерами и зарядками для гаджетов. Они ездят по ценам обычных электричек и со всеми — или почти со всеми — остановками. Конаковский «комфорт», отправляющийся поздним вечером, не останавливается на станциях Фроловское, Головково, Радищево, Алабушево, далее везде, кроме: Малино, Новоподрезково, Молжаниново, Левобережная, Моссельмаш, Рижская. Поезд идет 2 часа 18 минут. Сложно сказать, насколько этот последний рейс вообще востребован.

«Комфорты» также добавили с июня еще на три рейса Крюково — Москва. «Масштабная программа обновления пригородных поездов на Ленинградском направлении вышла на финишную прямую», сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания.

На участке Зеленоград — Москва еще курсируют несколько обычных электричек серии ЭТ2М, в основном это клинские и тверские поезда. Остальные — «Ласточки-комфорты» и «Ласточки-экспрессы». С вводом в 2023 году МЦД от Зеленограда поезда «Ласточка» могут полностью или частично заменить на новые «Иволги». «Ласточки» могут остаться только для обслуживания маршрутов дальше Крюково (в сторону Твери).

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Метки:
электричка, поезд "ласточка", конаково
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