Большой фрагмент ближней к новому городу платформы №1, с которой отправляются электрички на Москву, обрушился в среду утром.

В МТППК происшествие назвали «проседанием дефектной плиты». Провал огородили, безопасности пассажиров на платформе ничего не угрожает. Над провалом сделали деревянный настил. На движение поездов ситуация не повлияла.

«У меня это на глазах произошло, — рассказала очевидец Елена. — Какой то бешеный паровозик пролетел мимо платформы и она в один момент рухнула».

Это уже не первые провалы на платформе. Например, в 2014 году после частичного обрушения платформы выяснилось, что причина — нарушение строительных норм при армировании железобетонной плиты. Но проверки не увеличили прочность платформ. В прошлом году на первой и второй платформах были такие дыры в асфальте, что в них чуть не проваливались пассажиры. Тогда на эти дыры не обращали внимание как минимум месяц, но заделали, после выхода статьи на «Зеленоград.ру»

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