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На станции Крюково обрушилась платформа на Москву 02.06.2022 ZELENOGRAD.RU

Большой фрагмент ближней к новому городу платформы №1, с которой отправляются электрички на Москву, обрушился в среду утром.

В МТППК происшествие назвали «проседанием дефектной плиты». Провал огородили, безопасности пассажиров на платформе ничего не угрожает. Над провалом сделали деревянный настил. На движение поездов ситуация не повлияла.

«У меня это на глазах произошло, — рассказала очевидец Елена. — Какой то бешеный паровозик пролетел мимо платформы и она в один момент рухнула».

Это уже не первые провалы на платформе. Например, в 2014 году после частичного обрушения платформы выяснилось, что причина — нарушение строительных норм при армировании железобетонной плиты. Но проверки не увеличили прочность платформ. В прошлом году на первой и второй платформах были такие дыры в асфальте, что в них чуть не проваливались пассажиры. Тогда на эти дыры не обращали внимание как минимум месяц, но заделали, после выхода статьи на «Зеленоград.ру»

Если вы что-то знаете об этом происшествии, напишите: в ватсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения вконтакта или на news@zelenograd.ru

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Метки:
электричка, происшествия, станция крюково, платформа
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Обсуждение
Kill Digit
7 часов назад
В МТППК происшествие назвали «проседанием дефектной плиты».
...
Это уже не первые провалы на платформе.
А в МТППК выяснили сколько таких дефектных на всех станциях? Ведь не все станции относительно низкие и есть платформы на досточно большой высоте.

А поводу не первого случая, до этого был провал у головного вагона на Москву:
По словам очевидцев, сегодня, 14 августа 2014 года, примерно в 7:25 на станции Крюково произошло обрушение части платформы, ближней к «новому» городу.
https://zelenograd24.ru/pressroom/incidents/detail/171587/?sphrase_id=3152281
А так же:
Платформа в Крюково обрушилась из-за нарушения строительных норм
27.08.2014
...
После инцидента прокуратура затребовала у Октябрьской железной дороги технические документы, откуда и выяснилось о нарушениях строительных норм при армировании железобетонной плиты.
...

https://www.zelenograd.ru/news/11507/

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