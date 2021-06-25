Недавно «Зеленоград.ру» рассказал по обращениям читателей об опасных провалах в асфальте на первой и второй платформах станции Крюково. С выходом статей выяснилось, что пассажиры неоднократно жаловались на эти дыры, прошел как минимум месяц, но ничего не менялось. Дыры заделали только после наших публикаций, причём в тот же день.

«У вас на станции Крюково вот такая дыра на первой платформе. Люди из вагонов электричек могут случайно шагнуть прямо в неё и получить серьезные травмы», — написал в твиттере пользователь @ktvsy, обращаясь к перевозчику (МТППК) и Российским железным дорогам. Первый ответил: «Принято. Спасибо за замечание!», вторые промолчали.

На проблему указывали и другие пассажиры, говорили охранникам — те отправляли людей к старшему кассиру станции. А старший кассир отвечал, что в курсе ситуации, что это уже не первая жалоба и что они «принимают меры».

В действительности ситуация сдвинулась только после огласки проблемы на сайте и в соцсетях «Зеленоград.ру» с указанием Российских железных дорог как ответственных. Сначала появились комментарии РЖД: «до конца завтрашнего дня устраним» (то есть до конца пятницы), а через пару часов они уже отчитались с фотографиями, что «нарушения в платформе устранили». Прошло меньше суток после первой нашей публикации и всего несколько часов после второй.