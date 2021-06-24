Накануне «Зеленоград.ру» рассказывал об опасной щели на второй платформе станции. По фотографии очевидца видно, что её пытались заделать: положили доску на арматуру и закатали асфальтом, который в итоге быстро раскрошился. Об этой проблеме редакция сообщила перевозчику. Однако за инфраструктуру отвечает непосредственно РЖД, куда мы отправим наш следующий запрос с просьбой отремонтировать платформы и ликвидировать опасные провалы в асфальте.

Подобную дыру, в которой может застрять нога, пассажир видел на четвертой платформе этой зимой. Семь лет назад трещина на первой платформе в Крюково привела к её частичному обрушению. Очевидцы сообщали, что несколько человек получили ссадины и ушибы.

В настоящее время в Крюково осталось три платформы, четвёртую снесли в связи с реконструкцией станции под МЦД-3 (Зеленоград — Раменское).