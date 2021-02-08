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На платформе в Крюково появилась большая дыра — будьте осторожны 08.02.2021 ZELENOGRAD.RU

Дыра, в которой может застрять нога, образовалась на четвертой платформе станции Крюково — крайней со стороны «старого» города. Она находится ближе к началу платформы и рядом с лестницей. Провал пассажиры заметили в минувшие выходные.

Семь лет назад трещина на первой платформе в Крюково привела к её частичному обрушению. Очевидцы сообщали, что несколько человек получили ссадины и ушибы. Транспортная прокуратура пришла к выводу, что пролёт платформы не был достаточно укреплён, нарушены нормы армирования, а трещину не заметили при очередном осмотре. Октябрьская железная дорога отделалась административным штрафом.

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Метки:
электричка, станция крюково
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Обсуждение
Торопов
Вчера, 14:54
...при этом чуть ли не ежедневный троллинг про "светлое будущее" МЦД/ТПУ/ВСМ. А ОктДПО платформы в порядок привести не может.
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