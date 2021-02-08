Семь лет назад трещина на первой платформе в Крюково привела к её частичному обрушению. Очевидцы сообщали, что несколько человек получили ссадины и ушибы. Транспортная прокуратура пришла к выводу, что пролёт платформы не был достаточно укреплён, нарушены нормы армирования, а трещину не заметили при очередном осмотре. Октябрьская железная дорога отделалась административным штрафом.