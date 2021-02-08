На станции Крюково снесут все платформы и построят новые. В следующем году пассажирам будет неудобно, но «есть, ради чего потерпеть»
Дыра, в которой может застрять нога, образовалась на четвертой платформе станции Крюково — крайней со стороны «старого» города. Она находится ближе к началу платформы и рядом с лестницей. Провал пассажиры заметили в минувшие выходные.
Фото: Леонид Ханбеков
Фото: Леонид Ханбеков
Семь лет назад трещина на первой платформе в Крюково привела к её частичному обрушению. Очевидцы сообщали, что несколько человек получили ссадины и ушибы. Транспортная прокуратура пришла к выводу, что пролёт платформы не был достаточно укреплён, нарушены нормы армирования, а трещину не заметили при очередном осмотре. Октябрьская железная дорога отделалась административным штрафом.
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