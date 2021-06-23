Подобную дыру, в которой может застрять нога, пассажир видел на четвертой платформе этой зимой. Семь лет назад трещина на первой платформе в Крюково привела к её частичному обрушению. Очевидцы сообщали, что несколько человек получили ссадины и ушибы. Транспортная прокуратура пришла к выводу, что пролёт платформы не был достаточно укреплён, нарушены нормы армирования, а трещину не заметили при очередном осмотре. Октябрьская железная дорога отделалась административным штрафом.

«Зеленоград.ру» сообщил перевозчику (Московско-Тверской пригородной пассажирской компании — МТППК) о новой проблеме. Там ответили, что за инфраструктуру отвечает РЖД и жалобы нужно направлять туда (через сайт или соцсети организации). Таким же образом можно сообщать о подобном и в МТППК, а они передадут информацию в РЖД.

Сейчас четвёртую платформу на станции Крюково демонтируют. Если раньше направление в область обслуживали вторая и четвертая платформы, то теперь — из-за ликвидации одной из них — надо внимательно читать табло и слушать аудиообъявления, чтобы сориентироваться в направлениях, уточнили в МТППК.