Опасная дыра в асфальте появилась на второй платформе станции Крюково 23.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Большой провал образовался в асфальтовом покрытии на второй железнодорожной платформе станции Крюково.

На фотографии, которую прислал в редакцию читатель «Зеленоград.ру», выглядит так, будто прореху недавно уже пытались «чинить». Из-под раскрошившегося асфальта проглядывает свежеструганая на вид доска, которую наспех положили на арматуру как дополнительную основу под покрытие.

Подобную дыру, в которой может застрять нога, пассажир видел на четвертой платформе этой зимой. Семь лет назад трещина на первой платформе в Крюково привела к её частичному обрушению. Очевидцы сообщали, что несколько человек получили ссадины и ушибы. Транспортная прокуратура пришла к выводу, что пролёт платформы не был достаточно укреплён, нарушены нормы армирования, а трещину не заметили при очередном осмотре. Октябрьская железная дорога отделалась административным штрафом.

«Зеленоград.ру» сообщил перевозчику (Московско-Тверской пригородной пассажирской компании — МТППК) о новой проблеме. Там ответили, что за инфраструктуру отвечает РЖД и жалобы нужно направлять туда (через сайт или соцсети организации). Таким же образом можно сообщать о подобном и в МТППК, а они передадут информацию в РЖД.

Сейчас четвёртую платформу на станции Крюково демонтируют. Если раньше направление в область обслуживали вторая и четвертая платформы, то теперь — из-за ликвидации одной из них — надо внимательно читать табло и слушать аудиообъявления, чтобы сориентироваться в направлениях, уточнили в МТППК.

Читайте также
Закрыта для пассажиров четвертая платформа на станции Крюково
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
электричка, происшествия, станция крюково
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Фильм «Сердце и как им пользоваться» идет в кинотеатрах. Над ним работал зеленоградец Георгий Рюмин. Мы с ним поговорили Истории
«Безобразную» плитку возле городского пруда заменят на асфальт. До этого выбоины замазали цементом — они стали похожи на коровьи лепешки Новости
Опасная дыра в асфальте появилась на второй платформе станции Крюково Новости
Большинство пешеходов переходят улицу в 14-м микрорайоне не по «зебре». Это доказал фонд «Городские проекты». И предложил решение Истории
Бильярдный клуб «Штос» в 16 микрорайоне опечатали за нарушение антиковидных мер Новости
Ребенок сломал руку на детской площадке у городского пруда. Претензии предъявляют «Жилищнику» Новости
Как чиновники должны следить за безопасностью детских площадок. Префектура обновила правила Гид
Инвестор построит гостиницу рядом с роддомом на улице Александровка Новости
Из городского пруда достали тело утонувшего ныряльщика Новости
Как поликлиники справляются с наплывом желающих вакцинироваться. Их стало больше в несколько раз Истории
В кафе и рестораны со следующей недели будут пускать только привитых, недавно переболевших или со свежим ПЦР-тестом. Они смогут находиться внутри без масок и перчаток Новости
Зеленоградские спортсмены заняли первое место на чемпионате России по акватлону — борьбе под водой Новости
«Шансы для зеленоградских ребят поступить в МИЭТ значительно повысились». Ответственный секретарь приёмной комиссии Александр Балашов о новых правилах приема Партнерский материал
Лестницу от «Флейты» к Савелкинскому проезду восстанавливать не будут. Из-за этого некоторым людям приходится пользоваться надземным переходом Новости
Новый вход на станцию метро «Комсомольская» у Ленинградского вокзала откроют только в конце года Новости
Букмекерские конторы предложили приравнять к казино. Это инициатива руководителя строительной компании с объектами в Зеленограде Партнерский материал
Раненый лосёнок всю ночь простоял во дворе жилого дома. А ещё один бегал утром по лесу Новости
Началась приемная кампания в вузы — в 2021 году новые правила. Шансы поступить на бюджет в МИЭТ выросли Партнерский материал
Зачем военный вертолет кружит над Зеленоградом? И можно ли избавиться от этого шума? Ответы
«Строим и ремонтируем социальные объекты». Компания «АртСтройТехнология» — о проектах в Зеленограде и не только Истории
На месте пруда в ЦИЭ могут построить большой торговый комплекс Новости
Спортивный клуб «ЗОЖ»: светло, уютно, всё есть и ничего лишнего Партнерский материал
Автостудия Kartel Avto на Новокрюковской улице — что внутри? Партнерский материал
Псковский депутат Лев Шлосберг из партии «Яблоко» может претендовать на место в Госдуме от нашего округа. Кто он такой? Новости
Отключение электричества на станции Крюково объяснили аварией. Генератор подключали шесть часов. Пассажиры не жаловались Новости
Активисты утверждают, что мусорный комплекс рядом с Поварово строят на истоке реки. Приглашенные застройщиком гидрогеологи не смогли подтвердить это Истории
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
Могут ли меня уволить, если я не сделаю прививку от ковида? А работодатель должен следить за этим? Истории
Магазин спортивной одежды, обуви и аксессуаров «Страна бегунов» в 20-м микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
Как провести каникулы познавательно, весело и безопасно. Три зеленоградских детских клуба работают летом — интересные программы для детей всех возрастов Партнерский материал
Домики и сходы для уток установили на городском пруду и Школьном озере. Это поможет им защищать птенцов и без проблем выходить на берег Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру