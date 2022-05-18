Демонтаж забора начали вокруг здания бизнес-центра в корпусе 322 на Яблоневой аллее. Сейчас между фасадом здания и аллеей остались только опоры, а секции забора лежат на земле. Демонтаж забора — плановый. Новый владелец здания бывшей АТС обещал сделать это после покупки в 2019 году.