Начался снос двухметрового забора вокруг ЖК «Зеленоград-сити»
Фото: Zelenograd.ru
Демонтаж забора начали вокруг здания бизнес-центра в корпусе 322 на Яблоневой аллее. Сейчас между фасадом здания и аллеей остались только опоры, а секции забора лежат на земле. Демонтаж забора — плановый. Новый владелец здания бывшей АТС обещал сделать это после покупки в 2019 году.
Фото: Zelenograd.ru
Фото: Zelenograd.ru
А на прошлой неделе начали разбирать забор вокруг новостроек ЖК «Зеленоград Сити». Активисты добивались его сноса два года. Но есть и недовольные — они хотят огородить жилой комплекс хотя бы кустами.
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