А в прошлом году неизвестные подвесили прокатный самокат на пешеходном мосту над Савелкинским проездом.

Компания Urent, чьи самокаты можно арендовать в Зеленограде, уже ведет борьбу с вандалами в разных городах России. «Электросамокаты уже стали частью городской инфраструктуры, но пока не все люди понимают, что шеринговые самокаты — это частная собственность, за нанесение ущерба которой последует материальная ответственность» , — сказал представитель Urent изданию vc.

Ранее в компании по камерам видеонаблюдения нашли подростков в Красногорске, которые утопили прокатный самокат в реке и выложили видео с этим поступком в соцсети. Их родителям придется заплатить 70 тысяч рублей, а извинения самих подростков Urent оформил в виде баннера и разместил в городе. В своих извинениях молодые люди говорят, что не знали о маячках с геолокацией на самокатах, извиняются перед своими родителями за эти затраты и надеются, что из-за инцидента компания не перестанет работать в городе.