Прокатный самокат подвесили на пешеходном мосту над Савелкинским проездом 15.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Прокатный самокат, висящий на пешеходном мосту через Савелкинский проезд, заметили наши читатели. Возможно, так неизвестные пытались пошутить над теми, кто попробует арендовать самокат следующими: на карте в приложении самокат будет виден, а физически — нет. Или просто решили похулиганить.

Компания Urent, чьи самокаты можно арендовать в Зеленограде, уже ведет борьбу с вандалами в разных городах России. Например, после того как в Калининграде самокат закрепили на урне, сервис подготовил специальный плакат с правилами использования самокатов.

«Электросамокаты уже стали частью городской инфраструктуры, но пока не все люди понимают, что шеринговые самокаты — это частная собственность, за нанесение ущерба которой последует материальная ответственность. Рассчитываем с помощью кампании это исправить» , — сказал представитель Urent изданию vc.

Ранее в компании по камерам видеонаблюдения нашли подростков в Красногорске, которые утопили прокатный самокат в реке и выложили видео с этим поступком в соцсети. Их родителям придется заплатить 70 тысяч рублей, а извинения самих подростков Urent оформил в виде баннера и разместил в городе. В своих извинениях молодые люди говорят, что не знали о маячках с геолокацией на самокатах, извиняются перед своими родителями за эти затраты и надеются, что из-за инцидента компания не перестанет работать в городе.

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Метки:
хулиганство, самокат, прокат
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