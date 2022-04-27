Ученики школы в 9 микрорайоне отличились в финале Всероссийской олимпиады по физкультуре 27.04.2022 ZELENOGRAD.RU

Одиннадцатиклассники зеленоградской школы 719 Степан и Анастасия отличились в финале Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. Степан вошёл в число победителей, Анастасия — в списке призёров олимпиады. Поздравляем ребят, их родителей и учителей — Романа Павловича Жеховского и Ирину Васильевну Кузьминову.

«За спиной участников олимпиады четыре дня сложных испытаний, которые состоялись на базе Уральского федерального университета в Екатеринбурге», — пишет школа 719.

Итоги олимпиады объявили 22 апреля. Степан занял 14-е место в олимпиадном рейтинге среди более чем 250 финалистов, приехавших в Екатеринбург со всей страны.

Финал проходил в два тура: в теоретико-методическом туре ребята отвечали на вопросы тестов, а практические испытания состояли из заданий по гимнастике, спортивным играм и легкой атлетике.

Как сообщают организаторы олимпиады, победители и призеры заключительного этапа смогут поступить в любой российский вуз без вступительных экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады.

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Метки:
олимпиада, физкультура, Школа № 719
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