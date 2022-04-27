«За спиной участников олимпиады четыре дня сложных испытаний, которые состоялись на базе Уральского федерального университета в Екатеринбурге», — пишет школа 719.

Итоги олимпиады объявили 22 апреля. Степан занял 14-е место в олимпиадном рейтинге среди более чем 250 финалистов, приехавших в Екатеринбург со всей страны.



Финал проходил в два тура: в теоретико-методическом туре ребята отвечали на вопросы тестов, а практические испытания состояли из заданий по гимнастике, спортивным играм и легкой атлетике.