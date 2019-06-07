В столичной Академии Сергея Андрияки наградили победителей и призёров Московской олимпиады школьников по изобразительному искусству. Зеленоградская школа 1692 гордится своими творческими учениками: семиклассница Ольга Склярова стала победителем олимпиады в номинации «скульптура», семиклассница Алиса Таратынова — призёром в номинации «рисунок». Историю своей победы рассказала нашему редактору по 10-му микрорайону Ольга Склярова.
— Я рисую и леплю достаточно давно. Сейчас учусь в Детской художественной школе №9. Сначала занималась на подготовительных курсах, потом, выдержав экзамены, поступила на бюджетное отделение и в этом году уже перешла на четвёртый курс. В программе школы есть как скульптура, так и живопись, рисунок, композиция, и даже история искусств. К тому же, в моей родной школе 1692 уделяют много внимания развитию творческих способностей и формированию художественного вкуса.
Специальной подготовки к МОШ мне не понадобилось — я и так регулярно занимаюсь. Главная сложность была в том, что задание озвучивается непосредственно перед началом олимпиады и невозможно продумать что-то заранее.
В этом году до финала в номинации «скульптура» после отборочного тура из всех округов Москвы дошло 28 человек! 2 февраля нас пригласили в Академию акварели и изящных искусств Сергея Андрияки на заключительный этап, развели по двум аудиториям, и только здесь кураторы, которые наблюдали за нашей работой, огласили задание. Оно звучало так: «Все кошки в гости к нам».
На работу отводилось ровно четыре часа, за это время нужно было создать скульптуру или скульптурную группу представителей семейства кошачьих, обитающих в дикой природе. Могу сказать, что это очень непросто, тут главное быстро всё придумать и правильно рассчитать, ведь времени переделывать не будет — его и так катастрофически мало. А ещё, очень тяжело лепить или рисовать просто по памяти, когда перед глазами нет живого объекта или хотя бы фотографии.
Результатов пришлось ждать долго, так как номинаций и участников было много, проходили апелляции, поэтому само награждение состоялось только 23 мая в Академии Сергея Андрияки.
Что мне даст эта победа? Согласно положению о Московской олимпиаде школьников, могут предоставить льготу при поступлении в вуз, порядок определяется приказом Минобрнауки России. Но, если честно, я бы сильно на это не надеялась — всё-таки основными при поступлении в вуз станут творческие испытания. А вот любое участие в олимпиадах и конкурсах как раз подготавливает к этому поступлению, позволяет оценить свои возможности, ощутить дух соперничества, дисциплинирует и организует.
Я и раньше принимала участие в подобных мероприятиях, и у меня на счету есть еще две значительные победы: второе место в Московском городском конкурсе «Мы рисуем улицу» и диплом первой степени Всероссийского конкурса рисунков «Наследие земли русской». За помощь и поддержку большое спасибо моим педагогам — Рощупкиной Елене Владимировне (школа 1692), Печенюк Марине Николаевне и Родионовой Анастасии Андреевне (ДШХ № 9).
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