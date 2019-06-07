— Я рисую и леплю достаточно давно. Сейчас учусь в Детской художественной школе №9. Сначала занималась на подготовительных курсах, потом, выдержав экзамены, поступила на бюджетное отделение и в этом году уже перешла на четвёртый курс. В программе школы есть как скульптура, так и живопись, рисунок, композиция, и даже история искусств. К тому же, в моей родной школе 1692 уделяют много внимания развитию творческих способностей и формированию художественного вкуса.

Специальной подготовки к МОШ мне не понадобилось — я и так регулярно занимаюсь. Главная сложность была в том, что задание озвучивается непосредственно перед началом олимпиады и невозможно продумать что-то заранее.

В этом году до финала в номинации «скульптура» после отборочного тура из всех округов Москвы дошло 28 человек! 2 февраля нас пригласили в Академию акварели и изящных искусств Сергея Андрияки на заключительный этап, развели по двум аудиториям, и только здесь кураторы, которые наблюдали за нашей работой, огласили задание. Оно звучало так: «Все кошки в гости к нам».

На работу отводилось ровно четыре часа, за это время нужно было создать скульптуру или скульптурную группу представителей семейства кошачьих, обитающих в дикой природе. Могу сказать, что это очень непросто, тут главное быстро всё придумать и правильно рассчитать, ведь времени переделывать не будет — его и так катастрофически мало. А ещё, очень тяжело лепить или рисовать просто по памяти, когда перед глазами нет живого объекта или хотя бы фотографии.