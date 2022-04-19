Сезон велопроката открылся в Зеленограде. В городе по-прежнему только две станции 19.04.2022 ZELENOGRAD.RU

Станции велопроката «Велобайк» снова начали работать в Зеленограде с приходом теплой погоды. Они расположены возле МИЭТа и на площади Юности. Стоимость осталась такая же, как в прошлом году. Суммарно на двух зеленоградских станциях есть место для 21 велосипеда.

О дополнительных станциях велопроката пока ничего не известно. На Крюковской площади станцию открыли и почти сразу же закрыли из-за начавшейся реконструкции станции. Ещё обещали поставить станции на улице Юности, 11 (около остановки «Студенческая»), у корпусов 445 (возле «1000 мелочей») и 1104 (ТЦ «Ольга»), но пока их нет. «Зеленоград.ру» отправит запрос в департамент транспорта о планах развития сети велопроката в нашем городе.

Как пользоваться велопрокатом «Велобайк»

Чтобы воспользоваться прокатом, нужно зарегистрироваться на сайте, в мобильном приложении или в терминале велопроката. Для регистрации нужны телефон и банковская карта. При регистрации система создаст логин и пин-код, их отправят на почту и в смс. Они будут нужны для доступа к прокату.

Потом нужно будет выбрать период проката и оплатить доступ — на сутки, месяц или сезон. После этого можно взять любой свободный велосипед и кататься, вернув его потом на любую другую станцию. Стоимость доступа к прокату на сутки — 155 рублей, на месяц — 615, на сезон 1235 (сюда включены все поездки до 30 минут, дополнительно — 4 рубля за минуту).

В этом году обещают добавить новый тариф - «Прогулка». Стоимость составит 400 руб. за три часа, которые можно разбить на несколько поездок, потому что тариф действует целых двое суток. По истечению трех часов будет взиматься поминутная оплата.

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Метки:
велосипед, прокат, велопрокат
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