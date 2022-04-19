Станции велопроката «Велобайк» снова начали работать в Зеленограде с приходом теплой погоды. Они расположены возле МИЭТа и на площади Юности. Стоимость осталась такая же, как в прошлом году. Суммарно на двух зеленоградских станциях есть место для 21 велосипеда.
О дополнительных станциях велопроката пока ничего не известно. На Крюковской площади станцию открыли и почти сразу же закрыли из-за начавшейся реконструкции станции. Ещё обещали поставить станции на улице Юности, 11 (около остановки «Студенческая»), у корпусов 445 (возле «1000 мелочей») и 1104 (ТЦ «Ольга»), но пока их нет. «Зеленоград.ру» отправит запрос в департамент транспорта о планах развития сети велопроката в нашем городе.
Чтобы воспользоваться прокатом, нужно зарегистрироваться на сайте, в мобильном приложении или в терминале велопроката. Для регистрации нужны телефон и банковская карта. При регистрации система создаст логин и пин-код, их отправят на почту и в смс. Они будут нужны для доступа к прокату.
Потом нужно будет выбрать период проката и оплатить доступ — на сутки, месяц или сезон. После этого можно взять любой свободный велосипед и кататься, вернув его потом на любую другую станцию. Стоимость доступа к прокату на сутки — 155 рублей, на месяц — 615, на сезон 1235 (сюда включены все поездки до 30 минут, дополнительно — 4 рубля за минуту).
В этом году обещают добавить новый тариф - «Прогулка». Стоимость составит 400 руб. за три часа, которые можно разбить на несколько поездок, потому что тариф действует целых двое суток. По истечению трех часов будет взиматься поминутная оплата.