Фитнес-клуб «Гринсити» приобрел клуб «Физкульт», который расположен на Панфиловском проспекте в корпусе 1801. Сейчас в здании ведется ребрендинг и вводятся стандарты «Гринсити». Новый клуб назвали «Гринсити Крюково».

Все клиенты «Физкульта» автоматически переведены на обслуживание в «Гринсити» и могут продолжать заниматься, сообщили «Зеленоград.ру» в клубе. Те члены клуба «Гринсити», которые посчитают для себя более удобным заниматься в новом помещении, могут оформить мультикарту, и выбирать между существующим зданием на улице Валиева и новым в 1801.

Здание в 18 микрорайоне оборудовано по тем же стандартам, что и основное, за исключением бассейна. Однако бассейн там есть на цокольном этаже — он принадлежит школе плавания Swim Shot. Вот здесь подробный рассказ об условиях.