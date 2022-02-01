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Налоговый вычет за фитнес и спорт. Где получить в нашем городе 01.02.2022 ZELENOGRAD.RU

Получить налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги с 2022 года. Для этого организация, предоставляющая такие услуги, должна быть включена в специальный перечень. Вот какие организации в Зеленограде вошли в этот перечень.

Список зеленоградских организаций

  • спортивная школа №10, Озерная, дом 4 (ИНН 7735093029)
  • спортивная школа №111, корпус 348Б (ИНН 7735055979)
  • спортивная школа №112 «Спутник», корпус 907 (ИНН 7735053241)
  • спортивная школа №114 «Рекорд» Москомспорта, корпус 1447 (ИНН 7735513386)
  • фитнес-центр «Грин сити», улица Валиева, дом 6, строение 6 (ООО «Самсон-лига» ИНН 7735028245, ООО «Грин сити» ИНН 7735508428)
  • фитнес-центр «Алекс-Фитнес», Савелкинский проезд, дом 8 (ООО «Алекс фитнес» ИНН 7804468360)
  • студия растяжки Lady Stretch, Новокрюковская улица, дом 3 (ИП Лященко ИНН 771595540492)

Вернуть можно до 13% суммы, потраченной на занятия спортом. При этом размер вычета не может превышать сумму уплаченного НДФЛ.

Оформить вычет как на себя, так и на ребёнка можно будет начиная с 2023 года за прошедший налоговый период, то есть за 2022 год. Для этого в налоговую нужно будет предоставить договор на оказание услуг или его копию и кассовые чеки.

Заявление о включении в перечень можно подать до 16 октября в региональный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта. В Москве это департамент спорта. Список необходимых документов — на сайте Минспорта.

Также социальные налоговые вычеты можно оформить по расходам на образование, благотворительность, медицинские услуги (в том числе медицинское страхование) и лекарственные препараты, негосударственное пенсионное страхование, уплату дополнительных взносов на накопительную пенсию, добровольное страхование жизни, прохождение независимой оценки своей квалификации. Общая сумма вычета (кроме расходов на благотворительность, дорогостоящие медицинские услуги и оплату образования детей) не может превышать 15600 рублей.

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Метки:
спорт, фитнес, налоги, спортивная школа
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