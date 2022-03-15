Мужчина под наркотиками пытался прорваться в школу. Охранник нажал тревожную кнопку и побежал за нарушителем (видео) 15.03.2022 ZELENOGRAD.RU

В здание школы 1194 в 15 микрорайоне пришел мужчина «с явными признаками опьянения» и пытался прорваться в школу. Охранник вступил с ним в единоборство на входе и успел нажать тревожную кнопку. Приехавшая Росгвардия задержала его.

На видео с камеры наблюдения видно, как мужчина подходит к дверям школы, а потом уже внутри здания его пытается остановить охранник. Мужчина ведет себя странно, разговаривает с охранником, потом ложится на пол, потом пролазит под турникетом и начинает бежать внутрь школы, но его ловит охранник.

Само задержание не попало на камеру. В сообщении Росгвардии говорится, что мужчина угрожал охраннику ножом, хотя на видео этого не видно.

Инцидент произошёл ещё 3 марта в начале седьмого вечера, когда детей в школе уже не было, рассказали «Зеленоград.ру» в пресс-службе Росгвардии. Зачем мужчина пришел в школу в это время, в ведомстве не выяснили. Они провели освидетельствование и обнаружили, что мужчина находится под наркотическим опьянением. После этого задержанного передали в полицию

В зеленоградской полиции не комментируют это задержание. Однако, как выяснил «Зеленоград.ру», мужчина был направлен в медицинское учреждение.

Здание школы 1194, судя по видео, отвечает всем требованиям законодательства по безопасности. Есть и «периметральное ограждение» (то есть забор), и входные двери, позволяющие «обеспечить надежную защиту от несанкционированного проникновения посторонних лиц», и средства видеонаблюдения, и тревожная кнопка.

Читайте также
«Как меня записали в террористки». Многодетная мама «заминировала» зеленоградскую школу, пройдя через турникет без паспорта
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
происшествия, микрорайон 15, наркотики, охранники, школа 1194
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Мужчина под наркотиками пытался прорваться в школу. Охранник нажал тревожную кнопку и побежал за нарушителем (видео) Новости
Пьяный пассажир напал на водителя автобуса. Он не желал платить за проезд Новости
Продуктовые ярмарки загибаются. Может, переделать их во что-то полезное? У нас есть идея Истории
Книжная ярмарка и семейные развлечения на «Библиомаркете» — 19 марта, библиотека в корпусе 607А Афиша
«Ласточка» из Москвы в Бологое с остановкой в Крюково может резко подорожать. Новый перевозчик объяснил причину Истории
«Продав товар, нужно иметь возможность купить такой же взамен проданного». Почему магазины повысили цены до распродажи остатков Истории
Старт продаж квартир в новостройке 901Б отодвигается Новости
Началось выдвижение участников в народной премии «Зеленоград.ру». Предлагайте для голосования лучшие компании и людей нашего города Истории
Вокзал в Твери решили не сносить. Петицию против сноса подписали 15 тысяч человек Новости
Появились новые квитанции для оплаты коммуналки за февраль. Ранее их отозвали, чтобы скорректировать большую сумму за отопление Новости
Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда» — 25 марта в ДК Афиша
Обязательное ношение масок в Москве отменили Новости
Парковку от Озерной аллеи к пляжу городского пруда запретят к началу купального сезона Новости
«Проблем со светом и водой нет, батареи тёплые». Зеленоградец Денис Альшанов — о жизни в Киеве после 24 февраля Истории
В последние дни работы «Макдоналдса» очередь выходила на улицу Истории
Гастрономический центр «Станция» на Крюковской площади — какие рестораны и кафе откроются там 19 марта. Подробный обзор Истории
Многофункциональная клиника «ИнтерМедикум» в 16-м микрорайоне: особый подход к пациентам, редкие специалисты, любые исследования Партнерский материал
Магазин «5 Сезон» открылся в 9-м микрорайоне — одежда, обувь, аксессуары и хозяйственные товары Новости
История 400-го автобуса: модели и маршруты, билетики и турникеты, воспоминания, песни и анекдоты Истории
Ресторан «Теремок» в «Зеленопарке» переехал из фуд-корта в отдельное помещение со своими посадочными местами Новости
Супермаркет сети «Верный» откроется в корпусе 445. Есть вакансии Новости
«Выхожу без сожаления, встретимся вконтакте и одноклассниках». Чиновники и бюджетники массово удаляют свои страницы в инстаграме и фейсбуке. Вот их прощальные посты Истории
Поликлиники восстановили плановую медпомощь. Также заработали дневные стационары Новости
Новая пекарня открылась в 18 микрорайоне — выпечка, хлеб, шаурма, кофе Новости
© 1997–2022 Зеленоград.ру