Само задержание не попало на камеру. В сообщении Росгвардии говорится, что мужчина угрожал охраннику ножом, хотя на видео этого не видно.

Инцидент произошёл ещё 3 марта в начале седьмого вечера, когда детей в школе уже не было, рассказали «Зеленоград.ру» в пресс-службе Росгвардии. Зачем мужчина пришел в школу в это время, в ведомстве не выяснили. Они провели освидетельствование и обнаружили, что мужчина находится под наркотическим опьянением. После этого задержанного передали в полицию

В зеленоградской полиции не комментируют это задержание. Однако, как выяснил «Зеленоград.ру», мужчина был направлен в медицинское учреждение.

Здание школы 1194, судя по видео, отвечает всем требованиям законодательства по безопасности. Есть и «периметральное ограждение» (то есть забор), и входные двери, позволяющие «обеспечить надежную защиту от несанкционированного проникновения посторонних лиц», и средства видеонаблюдения, и тревожная кнопка.