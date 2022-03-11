Вскоре такие команды помощников появятся и в других поликлиниках города, сообщили в горбольнице.

Привлечь сотрудников МФЦ на работу администраторов в поликлиниках мэр Собянин решил еще в декабре. «Передача функционала администраторов поликлиник сотрудникам офисов „Мои документы“ — еще один шаг по внедрению принципа пациентоцентричности», — говорила вице-мэра Анастасия Ракова.

Сотрудников МФЦ уже использовали в работе медицинских учреждений — именно они встречали посетителей центра диспансеризации и вакцинации, который работал на площади Юности.

Судя по данным из вакансий, у администраторов из МФЦ зарплата от 54 тысяч при графике 2/2 при 12-часовом рабочем дне. Чтобы подать заявку, надо отправить резюме по адресу rabotavmfc@mfc.mos.ru.