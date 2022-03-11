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В поликлинике начали работать администраторы из МФЦ. Чтобы создать дружелюбную атмосферу 11.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Во взрослой поликлинике во 2-м микрорайоне начали работать администраторы из МФЦ «Мои документы». Они будут помогать пациентам по любым вопросам — записаться к врачу, сориентироваться в здании, ответить на возникшие вопросы. Их задача — «создать в поликлинике комфортную и дружелюбную атмосферу».

Вскоре такие команды помощников появятся и в других поликлиниках города, сообщили в горбольнице.

Привлечь сотрудников МФЦ на работу администраторов в поликлиниках мэр Собянин решил еще в декабре. «Передача функционала администраторов поликлиник сотрудникам офисов „Мои документы“ — еще один шаг по внедрению принципа пациентоцентричности», — говорила вице-мэра Анастасия Ракова.

Сотрудников МФЦ уже использовали в работе медицинских учреждений — именно они встречали посетителей центра диспансеризации и вакцинации, который работал на площади Юности.

Судя по данным из вакансий, у администраторов из МФЦ зарплата от 54 тысяч при графике 2/2 при 12-часовом рабочем дне. Чтобы подать заявку, надо отправить резюме по адресу rabotavmfc@mfc.mos.ru.

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Метки:
медицина, поликлиника, микрорайон 2, центр госуслуг "мои документы" (мфц)
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