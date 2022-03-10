Сейчас «Верный» ищет операторов торгового зала, а также директора магазина и его заместителя. Связаться по поводу трудоустройства можно по телефону 8-916-337-64-25.

Корпус 445 расположен на углу Центрального проспекта и Березовой аллеи. Рядом автобусные остановки «Парк Победы» и «Магазин Товары для дома».

«Верный» это сеть супермаркетов формата «мягкий дискаунтер». Сейчас в Зеленограде и Андреевке десять магазинов сети.

А веломагазин 4sport переедет в корпус 124 (1-й ТЦ) и откроется там в марте.