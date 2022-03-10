Супермаркет сети «Верный» откроется в корпусе 445. Есть вакансии 10.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Супермаркет сети «Верный» откроется к концу марта в корпусе 445 на месте бывшего веломагазина 4sport.

Сейчас «Верный» ищет операторов торгового зала, а также директора магазина и его заместителя. Связаться по поводу трудоустройства можно по телефону 8-916-337-64-25.

Корпус 445 расположен на углу Центрального проспекта и Березовой аллеи. Рядом автобусные остановки «Парк Победы» и «Магазин Товары для дома».

«Верный» это сеть супермаркетов формата «мягкий дискаунтер». Сейчас в Зеленограде и Андреевке десять магазинов сети.

А веломагазин 4sport переедет в корпус 124 (1-й ТЦ) и откроется там в марте.

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Метки:
магазины, микрорайон 4, работа, магазин верный, Корпус 445
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