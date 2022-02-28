Магазин велосипедов и самокатов сети 4sport откроется в корпусе 124 (1-й торговый центр). Вход в него будет с тыльной стороны торгового центра.

Как сообщили «Зеленоград.ру» в магазине, сейчас помещение готовится к приему покупателей. Ожидается, что открытие произойдет 19 марта или слегка позднее.

Сеть 4sport работает в Зеленограде с 1997 года. До недавнего времени в городе она владела двумя магазинами — в корпусе 445 и в корпусе 1824. Однако, в октябре прошлого года собственник помещения в 445 корпусе попросил магазин съехать.

Магазин в новом городе продолжает работать в обычном режиме.