Магазин велосипедов и самокатов сети 4sport откроется в корпусе 124 (1-й торговый центр). Вход в него будет с тыльной стороны торгового центра.
Как сообщили «Зеленоград.ру» в магазине, сейчас помещение готовится к приему покупателей. Ожидается, что открытие произойдет 19 марта или слегка позднее.
Сеть 4sport работает в Зеленограде с 1997 года. До недавнего времени в городе она владела двумя магазинами — в корпусе 445 и в корпусе 1824. Однако, в октябре прошлого года собственник помещения в 445 корпусе попросил магазин съехать.
Магазин в новом городе продолжает работать в обычном режиме.
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