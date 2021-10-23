Магазин велосети 4sport на Центральном проспекте закрывается 23.10.2021 ZELENOGRAD.RU

Магазин велосети 4sport в корпусе 445 закроется 25 октября. По словам представителей сети, собственник попросил срочно освободить помещение. Владелец магазина отказался комментировать эту ситуацию. Сейчас товары и мастерскую перевозят в корпус 1824, с понедельника там будет работать единственный магазин 4sport. Он открыт ежедневно с 10:00 до 20:00.

4sport — это зеленоградская велосеть, основанная в 1997 году. «Магазины, сервисные центры, команда по велосипедному триалу, десятки спортивных мероприятий, и новый, качественный интернет-магазин — это наш путь» , — сказано на её сайте.

Что будет в помещении на месте закрывшегося магазина, неизвестно. Если вы знаете об этом, напишите нам в вотсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения инстаграма, вконтакта, фейсбука или на news@zelenograd.ru

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Метки:
магазины, микрорайон 4
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