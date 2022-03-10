Медцентр «Литех» в к.1805 спонсор темы
Новая пекарня открылась в 18 микрорайоне — выпечка, хлеб, шаурма, кофе 10.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Пекарня «Добрый пекарь» открылась в корпусе 1818. В ассортименте свежий хлеб, выпечка, шаурма, хот-доги, пироги и кофе.

Круассаны стоят 50-55 рублей в зависимости от начинки. Сладкая выпечка — от 30 до 60, творожная запеканка — 90.

Выпечка с несладкой начинкой от 45 рублей за пирожок с луком и яйцом, до 110 за пирог с мясом, помидорами и сыром.

Хлеб в зависимости от сорта стоит от 45 до 170 рублей.

Кофе эспрессо — 50, американо — 70.

В зале есть три маленьких столика на два посадочных места каждый.

Работает пекарня с 8:00 до 22:00. Вечером, с 21 часа, вся выпечка продается по принципу «два по цене одного».

Статьи про 18-й микрорайон редакции «Зеленоград.ру» помогает делать медицинский центр «Литех Зеленоград» — здесь принимают анализы на все возможные показатели, в том числе на антитела к COVID-19. В «Литехе» удобный график работы — открываются в 7 утра; и низкие цены — так как медцентр является официальным представительством лаборатории «Литех». Адрес: улица Каменка, корпус 1805. Телефон 8-929-647-18-05. Инстаграм @Lytech_zel
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Метки:
рестораны и кафе, микрорайон 18, новое место, хлеб, пекарня, Корпус 1818
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