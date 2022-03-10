Пекарня «Добрый пекарь» открылась в корпусе 1818. В ассортименте свежий хлеб, выпечка, шаурма, хот-доги, пироги и кофе.
instagram/dobriy_pekar.zel
Круассаны стоят 50-55 рублей в зависимости от начинки. Сладкая выпечка — от 30 до 60, творожная запеканка — 90.
instagram/dobriy_pekar.zel
Выпечка с несладкой начинкой от 45 рублей за пирожок с луком и яйцом, до 110 за пирог с мясом, помидорами и сыром.
instagram/dobriy_pekar.zel
Хлеб в зависимости от сорта стоит от 45 до 170 рублей.
instagram/dobriy_pekar.zel
Кофе эспрессо — 50, американо — 70.
instagram/dobriy_pekar.zel
instagram/dobriy_pekar.zel
В зале есть три маленьких столика на два посадочных места каждый.
instagram/dobriy_pekar.zel
Работает пекарня с 8:00 до 22:00. Вечером, с 21 часа, вся выпечка продается по принципу «два по цене одного».
Статьи про 18-й микрорайон редакции «Зеленоград.ру» помогает делать медицинский центр «Литех Зеленоград» — здесь принимают анализы на все возможные показатели, в том числе на антитела к COVID-19. В «Литехе» удобный график работы — открываются в 7 утра; и низкие цены — так как медцентр является официальным представительством лаборатории «Литех». Адрес: улица Каменка, корпус 1805. Телефон 8-929-647-18-05. Инстаграм @Lytech_zel
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