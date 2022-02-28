Платформа и пешеходный переход на станции Левобережная будут закрыты на реконструкцию 15 марта. Вместо электричек будут ходить бесплатные компенсационные автобусы до станций Ховрино и Химки.
Автобусы будут работать в режиме экспресс с 5 утра до полуночи. С 5 до 6 утра, и с 23 до 24 часов автобусы будут ходить с удвоенным интервалом, сообщает администрация Химкинского округа.
До станции метро Ховрино будет ходить три автобуса большого класса с интервалом 10 минут.
Также три больших автобуса с интервалом 20 минут будут ходить от платформы до станции Химки.
В рамках реконструкции планируется перекладка четырех существующих железнодорожных путей и обустройства двух новых высокоскоростных путей с правой стороны при движении в Москву. Сама платформа будет переделана на островную. На ней построят на ней современные отапливаемые павильоны ожидания, а также надземный пешеходный переход с лифтами и выходом на автобусную остановку.
Как ожидается, работы продлятся до 2023 года.
Реконструкция платформы и перехода вероятно связана с тем, что станция Левобережная в будущем войдет в маршрут МЦД-3. Работы по перестройке были запланированы как раз на 2021-2022 год.
Укладка новых путей происходит в рамках строительства участков высокоскоростной магистрали Москва-Петербург.