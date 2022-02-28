Платформа и пешеходный переход на станции Левобережная будут закрыты на реконструкцию 15 марта. Вместо электричек будут ходить бесплатные компенсационные автобусы до станций Ховрино и Химки.

Автобусы будут работать в режиме экспресс с 5 утра до полуночи. С 5 до 6 утра, и с 23 до 24 часов автобусы будут ходить с удвоенным интервалом, сообщает администрация Химкинского округа.

До станции метро Ховрино будет ходить три автобуса большого класса с интервалом 10 минут.