Бесплатная добровольная вакцинация подростков от ковида началась в Москве. Вы можете привить своего ребенка, если:

он гражданин России и ему исполнилось 12 лет

у него нет обострения хронического заболевания, он не болел ОРВИ в течение двух недель до прививки и не болеет в момент вакцинации

он не участвует в клиническом исследовании вакцины от ковида

ему не делали прививок против других инфекционных заболеваний в последние 30 дней

Для подростков используют вакцину «Спутник М» («Гам-Ковид-Вак-М»). Это аналог вакцины «Спутник V» со сниженной в пять раз дозировкой. Такое снижение дозы является оптимальным для выработки у ребенка достаточного иммунного ответа на прививку.

Вакцина «Спутник М» состоит из двух компонентов, которые необходимо вводить с интервалом в 21 день. Записаться нужно только на первый прием, запись на второй произойдет автоматически, за сутки на телефон придет смс с напоминанием.

В Зеленограде вакцинацию для подростков проводят в детской поликлинике 105 в корпусе 805. Добраться туда можно автобусами 2, 3, 8, 11, 19, 29, 31 и 32 до остановки «Поликлиника 105». В этой поликлинике можно пройти вакцинацию любому подростку, если у него есть московский полис ОМС.

Записаться на вакцинацию можно в личном кабинете на mos.ru, через приложение емиас.инфо или позвонив по телефону пункта вакцинации 8-499-731-70-20.

На вакцинацию с собой надо обязательно взять свидетельство о рождении или паспорт ребенка, полис ОМС и СНИЛС ребенка.

На вакцинацию потребуется около одного часа. 12 минут займет осмотр врача перед прививкой, 10 минут — на подготовку препарата, который хранится в замороженном виде и размораживается только перед введением, и еще 30 минут будет проводится наблюдение за ребенком после прививки. В конце ребенку будет выдан сертификат о вакцинации на английском и русском языках. Данные также будут доступны на портале Госуслуг.