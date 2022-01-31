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Вакцинация подростков от ковида началась в Москве. В Зеленограде можно привиться в детской поликлинике в 8 микрорайоне 31.01.2022 ZELENOGRAD.RU

Бесплатная добровольная вакцинация подростков от ковида началась в Москве. Вы можете привить своего ребенка, если:

  • он гражданин России и ему исполнилось 12 лет
  • у него нет обострения хронического заболевания, он не болел ОРВИ в течение двух недель до прививки и не болеет в момент вакцинации
  • он не участвует в клиническом исследовании вакцины от ковида
  • ему не делали прививок против других инфекционных заболеваний в последние 30 дней

Для подростков используют вакцину «Спутник М» («Гам-Ковид-Вак-М»). Это аналог вакцины «Спутник V» со сниженной в пять раз дозировкой. Такое снижение дозы является оптимальным для выработки у ребенка достаточного иммунного ответа на прививку.

Вакцина «Спутник М» состоит из двух компонентов, которые необходимо вводить с интервалом в 21 день. Записаться нужно только на первый прием, запись на второй произойдет автоматически, за сутки на телефон придет смс с напоминанием.

В Зеленограде вакцинацию для подростков проводят в детской поликлинике 105 в корпусе 805. Добраться туда можно автобусами 2, 3, 8, 11, 19, 29, 31 и 32 до остановки «Поликлиника 105». В этой поликлинике можно пройти вакцинацию любому подростку, если у него есть московский полис ОМС.

Записаться на вакцинацию можно в личном кабинете на mos.ru, через приложение емиас.инфо или позвонив по телефону пункта вакцинации 8-499-731-70-20.

На вакцинацию с собой надо обязательно взять свидетельство о рождении или паспорт ребенка, полис ОМС и СНИЛС ребенка.

На вакцинацию потребуется около одного часа. 12 минут займет осмотр врача перед прививкой, 10 минут — на подготовку препарата, который хранится в замороженном виде и размораживается только перед введением, и еще 30 минут будет проводится наблюдение за ребенком после прививки. В конце ребенку будет выдан сертификат о вакцинации на английском и русском языках. Данные также будут доступны на портале Госуслуг.

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Метки:
коронавирус, вакцина
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Обсуждение
Сергей Пшеничников
4 часа назад
Эксперимент продолжается?

Взрослые, сделавшие прививку, болеют достаточно часто. Статистику прячут, рисуют какое-то фуфло, пригодное лишь для вранья в бункере. Импортные вакцины, признанные ВОЗ, не разрешают вывозить и применять.
Борьбой с заразой занимаются непрофессионалы. За сокращение медицины никто не ответил. В документах вакцины написано, что неизвестны ни необходимая доза, ни создаваемая препаратом. Перед прививкой вы подпишете бумагу о том, что делаете по собственному выбору, а не под давлением "властей".

Мне всё это не нравится. Все, причастные к такой борьбе с заразой (зачёркнуто) бюджетом должны быть выявлены и обезврежены.
Ольга Каплина
3 часа назад
Сергей, у вас мания преследования. Расслабьтесь, никто вас не хочет убить вакциной. Вакцины созданы для профилактики заболеваний.
Чудин Паша
2 часа назад
"Бесплатная добровольная вакцинация подростков от ковида началась в Москве."
Как долго она будет добровольной? Так же как и взрослая? А следом и "детская" подоспеет. Какая ЗАБОТА о населении...
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