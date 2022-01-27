Как это работает

Технически сервис работает так: надо пополнить баланс карты через мобильные приложения «Метро Москвы», «Московский транспорт», потом прислонить карту к экрану валидатора и нажать кнопку справа — на экране появится надпись об активации удаленного пополнения. Надо дождаться этого подтверждения и убрать карту.

Сейчас эта функция есть на любом наземном городском маршруте, сообщает мэрия. Для её ввода не потребовалось нового оборудования — сделали на действующем.