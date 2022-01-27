На валидаторах в автобусах появилась новая функция: можно активировать баланс на карте «Тройка». После онлайн пополнения в мобильном приложении в автобусе надо поднести карту к валидатору и нажать кнопку — она справа на аппарате. Раньше записанные билеты активировались только в метро на терминалах с желтым кругом.
Технически сервис работает так: надо пополнить баланс карты через мобильные приложения «Метро Москвы», «Московский транспорт», потом прислонить карту к экрану валидатора и нажать кнопку справа — на экране появится надпись об активации удаленного пополнения. Надо дождаться этого подтверждения и убрать карту.
Сейчас эта функция есть на любом наземном городском маршруте, сообщает мэрия. Для её ввода не потребовалось нового оборудования — сделали на действующем.
Если в смартфоне Android есть функция NFC, то деньги на «Тройку» или определенный вид проездного можно было записать сразу, без последующей активации. Но не все модули NFC поддерживают работу с чипами Mifare Classic, поэтому не все устройства работают с картами «Тройка». Таблицу совместимости можно посмотреть здесь. А на айфонах пока такого сервиса нет.
Есть и другие приложения, через которые можно пополнять транспортную карту, но они тоже пополняют телефон без активации только при наличии NFC.
Помнится если сначала нажать кнопку валидатора, но это уже прверка одного из последних балансов карты - кошелёк или действующий проездной (показывает не всё что есть на карте, а только то что дейсвтвует сейчас при наличии проездного и не показывает остальные заряженные проездные или количество денег в отсутствии заряженных проездных).