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Пополнить «Тройку» теперь можно в автобусах 27.01.2022 ZELENOGRAD.RU

На валидаторах в автобусах появилась новая функция: можно активировать баланс на карте «Тройка». После онлайн пополнения в мобильном приложении в автобусе надо поднести карту к валидатору и нажать кнопку — она справа на аппарате. Раньше записанные билеты активировались только в метро на терминалах с желтым кругом.

Как это работает

Технически сервис работает так: надо пополнить баланс карты через мобильные приложения «Метро Москвы», «Московский транспорт», потом прислонить карту к экрану валидатора и нажать кнопку справа — на экране появится надпись об активации удаленного пополнения. Надо дождаться этого подтверждения и убрать карту.

Сейчас эта функция есть на любом наземном городском маршруте, сообщает мэрия. Для её ввода не потребовалось нового оборудования — сделали на действующем.

Как было раньше

Если в смартфоне Android есть функция NFC, то деньги на «Тройку» или определенный вид проездного можно было записать сразу, без последующей активации. Но не все модули NFC поддерживают работу с чипами Mifare Classic, поэтому не все устройства работают с картами «Тройка». Таблицу совместимости можно посмотреть здесь. А на айфонах пока такого сервиса нет.

Есть и другие приложения, через которые можно пополнять транспортную карту, но они тоже пополняют телефон без активации только при наличии NFC.

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Метки:
оплата проезда, контролеры, автобусы, карта "тройка"
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Обсуждение
Kill Digit
8 часов назад
Не иначе рак на горе свиснул или падишах помер...
Kill Digit
7 часов назад
После онлайн пополнения в мобильном приложении в автобусе надо поднести карту к валидатору и нажать кнопку — она справа на аппарате.
То есть сначала валидатор проглотит поездку/деньги (ведь именно так поступает валидатор как завидит тройку в зоне валидатора), а потом нажав кнопку тройку можно пополнить?

Помнится если сначала нажать кнопку валидатора, но это уже прверка одного из последних балансов карты - кошелёк или действующий проездной (показывает не всё что есть на карте, а только то что дейсвтвует сейчас при наличии проездного и не показывает остальные заряженные проездные или количество денег в отсутствии заряженных проездных).
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