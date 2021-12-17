Виртуальная «Тройка» заработала на московском транспорте. Пока для андроида и без тарифа «Кошелёк» 17.12.2021 ZELENOGRAD.RU

Теперь владельцы телефонов с операционной системой Android могут оплачивать поездки на общественном транспорте в Москве виртуальной картой «Тройка». Пока на ней нет всех тарифах и она не работает на айфонах.

Виртуальную «Тройку» можно выпустить в личном кабинете приложения «Метро Москвы». Для этого надо обязательно приобрести какой-то абонемент: «ТАТ» на 30 дней, «Единый» на 30, 90 и 365 дней — с возможностью безлимитных поездок в зонах «Центральная» и «Пригород». Их стоимость будет такой же, как и у физических карт.

Другие билеты и тариф «Кошелёк» появятся в следующем году.

Оплата проезда виртуальной «Тройкой» похожа на оплату банковской картой, загруженной в смартфон: достаточно поднести телефон к турникету или валидатору, который отмечен специальным стикером о возможности приема банковских карт. При таком способе оплаты не нужно разблокировать телефон, вводить пароли или использовать биометрические данные — билет считается автоматически. Необходимо только предварительно выбрать в настройках своего смартфона Google Pay или Samsung Pay в качестве основного способа для бесконтактных платежей.

Количество турникетов для бесконтактной оплаты будет увеличиваться — в следующем году все терминалы в метро будут оборудованы для оплаты проезда виртуальной «Тройкой», говорится в сообщении на сайте мэра.

Очевидных преимуществ у виртуальной карты два: во-первых, ее можно пополнять онлайн, а во-вторых, ее можно перенести на другое устройство и восстановить после удаления — то есть нельзя потерять вместе с купленным проездным. Около половины наших читателей, принявших участие в опросе, сказали, что откажутся от физической «Тройки» в пользу виртуальной.

Недостаток — несовместимость с Apple Pay. Владельцам айфонов придется еще подождать, хотя в начале этого года дептранс сообщал, что работает над виртуальной картой и для пользователей Apple.

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Метки:
общественный транспорт, оплата проезда, контролеры, карта "тройка"
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