Виртуальную «Тройку» можно выпустить в личном кабинете приложения «Метро Москвы». Для этого надо обязательно приобрести какой-то абонемент: «ТАТ» на 30 дней, «Единый» на 30, 90 и 365 дней — с возможностью безлимитных поездок в зонах «Центральная» и «Пригород». Их стоимость будет такой же, как и у физических карт.

Другие билеты и тариф «Кошелёк» появятся в следующем году.

Оплата проезда виртуальной «Тройкой» похожа на оплату банковской картой, загруженной в смартфон: достаточно поднести телефон к турникету или валидатору, который отмечен специальным стикером о возможности приема банковских карт. При таком способе оплаты не нужно разблокировать телефон, вводить пароли или использовать биометрические данные — билет считается автоматически. Необходимо только предварительно выбрать в настройках своего смартфона Google Pay или Samsung Pay в качестве основного способа для бесконтактных платежей.

Количество турникетов для бесконтактной оплаты будет увеличиваться — в следующем году все терминалы в метро будут оборудованы для оплаты проезда виртуальной «Тройкой», говорится в сообщении на сайте мэра.

Очевидных преимуществ у виртуальной карты два: во-первых, ее можно пополнять онлайн, а во-вторых, ее можно перенести на другое устройство и восстановить после удаления — то есть нельзя потерять вместе с купленным проездным. Около половины наших читателей, принявших участие в опросе, сказали, что откажутся от физической «Тройки» в пользу виртуальной.

Недостаток — несовместимость с Apple Pay. Владельцам айфонов придется еще подождать, хотя в начале этого года дептранс сообщал, что работает над виртуальной картой и для пользователей Apple.