«Скоро можно будет вообще не носить с собой карту. Уже в этом году появится виртуальная „Тройка“ для приложений-кошельков смартфонов — мы станем одними из первых в мире», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Под «скоро» Ликсутов подразумевал 2021 год. Пока что тестируется такая возможность для телефонов на андроиде.

Тестирование виртуальной «Тройки» стартовало в начале января 2021 года. Ранее департамент транспорта сообщал, что работает и над тем, чтобы такая же возможность была у владельцев айфонов.

В начале января вышло мобильное приложение с персонализацией карты «Тройка». Здесь ее можно привязать к номеру телефона и переносить деньги с одной карты на другую. Таким образом, если карта потеряется, деньги не пропадут. Однако зеленоградцам, не бывающим в Москве, воспользоваться новой услугой может быть не так просто: чтобы привязать «Тройку» к своему аккаунту в приложении, надо или указать две станции метро, где проходили последний раз по этой карте, или пополнить её на определенную сумму.

Для зеленоградцев, которые редко выезжают в Москву, способ с указанием станций метро не годится. А второй способ хорошо работает, если в вашем телефоне есть функция NFC и вы можете сами записать деньги на карту. Иначе придется опять же ехать либо в на ближайшую станцию метро или в одну из немногочисленных зеленоградских точек для пополнения «Тройки». Большинство участников опроса «Зеленоград.ру» указало, что не будет персонализировать свой проездной.