Сейчас в центральном здании идёт ремонт и перестановка производственных помещений. Кухня пока не работает, и онлайн-заказы не принимаются. Более точная информация о дальнейшей работе комплекса и возможности заказов появится предположительно в понедельник с размещением на сайте, сказал «Зеленоград.ру» представитель ресторана.

Комплекс находится на границе с Зеленоградом рядом с Георгиевским шоссе (улица Андреевка, строение 40Г). Пожар произошёл 23 января — очевидцы сообщили о нём в службу 112 в 13:44.

К приезду первого подразделения горела пристройка, огонь продолжил распространяться, и вскоре беседка была охвачена огнём полностью. Очаг обнаружили также на чердаке ресторана, частично горели мансарда и кровля мангальной. Пожару присвоили повышенную категорию.