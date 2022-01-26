После крупного пожара ресторан «Раздолье» откроется в начале февраля 26.01.2022 ZELENOGRAD.RU

Ресторан «Раздолье» не работает с минувшего воскресенья из-за крупного пожара, в результате которого пострадали основная постройка с кухней и главным залом, а также совмещённый с ней гостевой домик. Комплекс планирует открыться вновь 4 февраля — ближе к следующим выходным.

Владимир Найдёнов

Сейчас в центральном здании идёт ремонт и перестановка производственных помещений. Кухня пока не работает, и онлайн-заказы не принимаются. Более точная информация о дальнейшей работе комплекса и возможности заказов появится предположительно в понедельник с размещением на сайте, сказал «Зеленоград.ру» представитель ресторана.

Комплекс находится на границе с Зеленоградом рядом с Георгиевским шоссе (улица Андреевка, строение 40Г). Пожар произошёл 23 января — очевидцы сообщили о нём в службу 112 в 13:44.

К приезду первого подразделения горела пристройка, огонь продолжил распространяться, и вскоре беседка была охвачена огнём полностью. Очаг обнаружили также на чердаке ресторана, частично горели мансарда и кровля мангальной. Пожару присвоили повышенную категорию.

На тушение открытого горения ушло более четырёх часов, и ещё шесть часов шла ликвидация последствий — почти до полуночи. Площадь пожара в итоге составила 600 квадратных метров, ночью пожарные продолжили наблюдать за местом происшествия на случай скрытого горения. Больше суток здание держали обесточенным.

Видео прислал читатель «Зеленоград.ру»

В момент происшествия никаких мероприятий в ресторане не проходило, уточнили в «Раздолье». Находившиеся в здании 20 человек самостоятельно покинули его до прибытия пожарных, никто не пострадал, сообщили в областном управлении МЧС.

На месте работали 56 человек, 16 единиц техники (считая «скорые», полицию, спасателей).

Причину и последовательность возгорания пожарные пока не назвали. Очевидцы в интернете говорили, что было короткое замыкание в пристройке — оттуда якобы и начался пожар, однако в ресторане не смогли подтвердить или опровергнуть это предположение, уточнив, что дознание продолжается. Будущее сгоревшей беседки тоже пока не ясно, но в ближайшее время она не откроется.

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Метки:
происшествия, поселок андреевка, пожары, Раздолье
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