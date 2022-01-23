Огонь заметили около двух часов дня в воскресенье, 23 января.

Ресторанный комплекс расположен в Андреевке на границе с Зеленоградом. На момент публикации пожар продолжали тушить, официальной информации от МЧС не поступало, сведений о пострадавших также нет. Выясняем подробности.