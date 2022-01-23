Фото: Юлия Пасечник
Пожарные тушат ресторан «Раздолье» на Георгиевском шоссе. По словам очевидцев, горит часть основного здания и служебные пристройки. Предположительно пожар начался с кухни.
Фото: Юлия Пасечник
Фото: Юлия Пасечник
Фото: Юлия Пасечник
Фото: Юлия Пасечник
Фото: Юлия Пасечник
Огонь заметили около двух часов дня в воскресенье, 23 января.
Ресторанный комплекс расположен в Андреевке на границе с Зеленоградом. На момент публикации пожар продолжали тушить, официальной информации от МЧС не поступало, сведений о пострадавших также нет. Выясняем подробности.
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