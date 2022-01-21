Мэр Москвы подписал постановление о бесплатном проезде в общественном транспорте второго родителя в многодетных семьях. Кроме того, воспользоваться этой льготой теперь могут дети из многодетных семей в возрасте от 16 до 18 лет — независимо от того, учатся они в образовательных учреждениях или нет.

Раньше льготный проезд мог оформить только один из родителей, а детям в возрасте от 16 лет льготу на проезд продлевали до 18 лет только при условии обучения в образовательном учреждении.

Законопроект об этой льготе депутаты Мосгордумы единогласно приняли в октябре. «Оба родителя несут одинаковое бремя ответственности, часто одновременно им необходимо везти детей в школу, на секцию или кружок. И такое подспорье справедливо по сути», считает депутат Елена Николаева.

«Думаю, мы разовьем эту тему и пойдем дальше: необходимо еще отменить транспортный налог не только на первый автомобиль в многодетной семье, но и на второй», считает депутат и многодетный отец Магомет Яндиев.

Оформить карту москвича для получения права бесплатного проезда можно в центрах госуслуг «Мои документы». Она будет готова в течение 30 дней после подачи документов. Для оформления карты необходимо предоставить паспорт, свидетельство о рождении ребенка (если карта оформляется для ребенка младше 14 лет), фотографию формата 3x4 (cфотографироваться можно в центре госуслуг).

Тем, кто впервые оформляет карту москвича, необходимо предварительно подать онлайн-заявление о получении льготного статуса многодетной семьи.

Проезд по карте москвича в наземном транспорте, метро и МЦК осуществляется простым прикладыванием карты к валидатору. Проезд на электричках осуществляется по разовым бесплатным билетам, которые надо получать в пригородной кассе с предъявлением карты москвича. Подробнее о правилах бесплатного проезда в транспорте читайте здесь.