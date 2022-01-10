В помещении почтового отделения 4 микрорайона в конце декабря начался капитальный ремонт, поэтому оно временно переехало в корпус 249 на Центральном проспекте, ближайшая остановка «1-й Торговый центр».

Почтовое отделение работает по своему стандартному графику: понедельник-пятница: с 8:00 до 21:00, суббота: с 9:00 до 18:00, воскресенье: с 9:00 до 14:00, без перерыва.

Клиенты отделения «Почта банка» могут обратиться за услугами в ближайшие отделения, расположенные в корпусах 317А, 1006Б и 1106.

На почте пока не знают, сколько времени займет ремонт. Ранее сообщалось, что отделение переедет на два месяца.

В рамках капремонта планируется провести полный объем санитарно-технических работ, а также отделку внутренних помещений почтового отделения, чтобы оно соответствовало новому формату отделений категории «Стандарт».