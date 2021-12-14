Капитальный ремонт проведут в помещении почтового отделения 124498, расположенного в корпусе 426А. Он продлится почти два месяца. Отделение на это время будет закрыто.

В рамках капремонта планируется провести полный объем санитарно-технических работ, а также отделку внутренних помещений почтового отделения, чтобы оно соответствовало новому формату отделений категории «Стандарт».