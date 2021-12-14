Почтовое отделение в 4 микрорайоне закроется на капитальный ремонт 14.12.2021 ZELENOGRAD.RU

Капитальный ремонт проведут в помещении почтового отделения 124498, расположенного в корпусе 426А. Он продлится почти два месяца. Отделение на это время будет закрыто.

В рамках капремонта планируется провести полный объем санитарно-технических работ, а также отделку внутренних помещений почтового отделения, чтобы оно соответствовало новому формату отделений категории «Стандарт».

Судя по конкурсной документации, срок ремонта составит 50 дней, но начнётся он после заключения контракта с подрядчиком. Это может произойти в течение ближайшего месяца-двух, но когда именно, неизвестно.

В самом почтовом отделении знают о готовящемся капремонте, но пока тоже не знают ни о сроках, ни о работе отделения во время ремонта. Какое отделение будет обслуживать посетителей, станет известно после Нового года. Ближайшие отделения расположены во 2-м и 3-м микрорайонах.

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Метки:
микрорайон 4, почта, Отделение связи № 498 (индекс 124498)
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