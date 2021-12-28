Зеленоградские ГИБДД и УВД переедут в новое здание недалеко от пересечения Кутузовского шоссе и Середниковской улицы.

О переезде ГИБДД, здание которого находится сейчас в 19-м микрорайоне и должно быть снесено в ходе реновации, известно уже давно. Однако про переезд УВД, которое сейчас располагается фактически на улице Гоголя (официальный адрес — улица Панфилова, 28А), стало известно впервые из сообщения мэрии.

В нем говорится, что рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии согласовала внесение изменений в правила землепользования и застройки в отношении участка площадью 1,64 гектара по адресу: район Крюково, промзона «Малино», Кутузовское шоссе, владение 4. Здесь планируется строительство отделения полиции суммарной площадью около 5600 кв. метров, для подразделений УГИБДД и УВД по ЗелАО. Объект включен в адресную инвестиционную программу, то есть деньги на строительство уже предусмотрены.

Сейчас на Кутузовском шоссе уже расположена штраф-стоянка, на которую эвакуируют автомобили-нарушители.

В УВД не смогли прокомментировать сообщение мэрии, так как никаких официальных уведомлений пока не получали. Соответственно, о сроках переезда там также ничего пока не знают.

«Здание [автоинспекции] исторически неудачно расположено в центре жилого микрорайона, а туда приезжают автовладельцы со всего Зеленограда, — говорила ранее в интервью „Зеленоград.ру“ начальник окружного управления градостроительного регулирования Анжела Игнатьева. — Это очень неудобно и с точки зрения расположения самого объекта, и с точки зрения модернизации и реновации микрорайона». По проекту реновации 19-го микрорайона на нынешнем месте автоинспекции построят школу и детский сад.