Дым заполнил один из подъездов корпуса 925, и жильцы пятиэтажки вызвали пожарных, которые нашли в горящей квартире мёртвую женщину.
Прибыв на место, внешних признаков горения со стороны фасадов пожарные не наблюдали. Источник дыма обнаружили при разведке в подъезде — это была квартира на первом этаже.
Дверь оказалась открыта, и пожарные смогли без задержек попасть в горящее помещение. В квартире они столкнулись с плотным задымлением, очаг возгорания нашли в одной из комнат, там же обнаружили в постели 64-летнюю женщину без признаков жизни, на теле были ожоги. Предположительно в момент возгорания она спала.
Пожар был ликвидирован через 14 минут после вызова, который поступил в оперативный центр около половины одиннадцатого вечера в четверг.
Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём при курении, сообщили в МЧС по Зеленограду.