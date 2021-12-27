Женщина погибла в 9-м микрорайоне при пожаре в квартире 27.12.2021 ZELENOGRAD.RU

Дым заполнил один из подъездов корпуса 925, и жильцы пятиэтажки вызвали пожарных, которые нашли в горящей квартире мёртвую женщину.

Прибыв на место, внешних признаков горения со стороны фасадов пожарные не наблюдали. Источник дыма обнаружили при разведке в подъезде — это была квартира на первом этаже.

Дверь оказалась открыта, и пожарные смогли без задержек попасть в горящее помещение. В квартире они столкнулись с плотным задымлением, очаг возгорания нашли в одной из комнат, там же обнаружили в постели 64-летнюю женщину без признаков жизни, на теле были ожоги. Предположительно в момент возгорания она спала.

Пожар был ликвидирован через 14 минут после вызова, который поступил в оперативный центр около половины одиннадцатого вечера в четверг.

Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём при курении, сообщили в МЧС по Зеленограду.

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Метки:
происшествия, микрорайон 9, пожары
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