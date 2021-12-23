Огонь оставил без жилья семью в Алабушево: мать-одиночку с двумя детьми 12 и 18 лет и дедушку. Им очень нужна помощь стройматериалами для ремонта уцелевшей части дома, чтобы дожить там пока до лета, а затем возьмутся за восстановление.
Пожар случился с субботы на воскресенье в доме 11 на Овражной улице в Алабушево. Было одиннадцать — начало двенадцатого ночи. У Екатерины как раз гостила подруга Анастасия с детьми, которая и написала «Зеленоград.ру» о произошедшем.
Включили обогреватель в комнате на втором этаже, чтобы прогреть её, и спустились на первый. Минут через 15 отключился свет — думали, пробки выбило, вышли в коридор к счётчику, там уже дымовая завеса.
«У 12-летнего сына Екатерины были мальчишки в гостях. Мы детей быстро одели — и на улицу. Катя взяла документы — благо они в одном месте хранились. Кое-какую технику успели вынести, а вот сам дом теперь в непригодном состоянии», — рассказала Анастасия.
Пожарные приехали быстро, так что часть дома успели спасти — за что Екатерина очень им благодарна. Задержись они, и остались бы от постройки лишь обгоревшие руины.
Сейчас Екатерину с дочкой — второкурсницей колледжа приютила подруга в Голубом, а сын-школьник, пока занятия, живёт у одноклассника. Дедушка — отец Екатерины — остался в своей дальней комнате на первом этаже, которая почти не пострадала от пожара и воды.
«Отказался бросать дом. Он помогал его строить, живёт там с детства. К тому же у него куры, собака, за которыми нужен присмотр. Пока нет основного электричества, провёл себе временное для обогрева», — говорит Екатерина.
Основную же часть первого этажа сильно затопило. «Четыре машины вылили, вода выше щиколоток стояла. А поскольку дом деревянный, вся эта влага вобралась в доски, всё взбухло, пол пошёл волнами, — поделилась с нами Екатерина, — и пока надо просто придать временную жизнеспособность этому дому до лучших времен».
Сама Екатерина не хотела обращаться за помощью — было неловко просить, но Анастасия и ещё одна подруга Ольга (втроём дружат с детства) понимали, что она одна не справится, и обратились за помощью в интернет. Видели, как первые дни семье было тяжело разгребать завалы после пожара. Нужна была любая помощь: вещами, руками, финансовая.
Откликнулось сразу множество людей. Кто-то передал необходимые погорельцам вещи, кто-то помог деньгами — хватит на срочные покупки. А в среду собралось около полутора десятков человек — помогали разобрать те самые завалы обугленного мусора. До сумерек успели вынести основную часть и загрузить большой контейнер. Осталось ещё немного — на один световой день.
Самое главное теперь — укрепить крышу и просушить дом, чтобы можно было в него вернуться. Процесс это не быстрый, минимум на неделю. Нашли небольшую тепловую пушку, ставили на день, но её мощности явно не хватает, а прокат оборудования посильнее стоит дорого, как и стройматериалы.
Если у кого-то есть тепловые пушки или специальные печи, то семья взяла бы их во временное пользование с последующим возвратом.
Нужны также любые стройматериалы:
- штукатурка (например, типа универсального ротбанда)
- цемент
- доски
- фанера
- ламинат
- обои и прочее
Среди добровольных помощников оказался человек, который предложил, если понадобится, перевезти что-то на своей «Газели». Те же стройматериалы, например.
«Может, у кого-то осталось после ремонта и лежит без надобности, мы бы приняли. Пусть даже это небольшие фрагменты ламината или обоев — я пока из кусочков составлю, — говорит Екатерина. — А летом уже будем думать, как дальше быть».
Ей неудобно об этом просить, не говоря уже о чём-то большем, а тем более о деньгах. Она и не просила, это инициатива друзей. Для связи они оставили редакции свои контакты:
- 8-977-482-99-70, Анастасия
- 8-968-796-40-01, Ольга
«Всем очень-очень большое, огромное спасибо! — попросила передать Екатерина всем, кто ей помог, продолжает помогать и кто ещё поможет. — Даже не знала, как всех разом отблагодарить. Многие приходили без звонка: „Я помочь“ — и включались в работу. Помогали по-настоящему, на совесть. Одна женщина полпосёлка прошла до нашего дома, чтобы тоже помочь. Столько отзывчивых людей — не чудо ли!»