Если у кого-то есть тепловые пушки или специальные печи, то семья взяла бы их во временное пользование с последующим возвратом.

Нужны также любые стройматериалы:

штукатурка (например, типа универсального ротбанда)

цемент

доски

фанера

ламинат

обои и прочее

Среди добровольных помощников оказался человек, который предложил, если понадобится, перевезти что-то на своей «Газели». Те же стройматериалы, например.

«Может, у кого-то осталось после ремонта и лежит без надобности, мы бы приняли. Пусть даже это небольшие фрагменты ламината или обоев — я пока из кусочков составлю, — говорит Екатерина. — А летом уже будем думать, как дальше быть».

Ей неудобно об этом просить, не говоря уже о чём-то большем, а тем более о деньгах. Она и не просила, это инициатива друзей. Для связи они оставили редакции свои контакты:

8-977-482-99-70, Анастасия

8-968-796-40-01, Ольга

«Всем очень-очень большое, огромное спасибо! — попросила передать Екатерина всем, кто ей помог, продолжает помогать и кто ещё поможет. — Даже не знала, как всех разом отблагодарить. Многие приходили без звонка: „Я помочь“ — и включались в работу. Помогали по-настоящему, на совесть. Одна женщина полпосёлка прошла до нашего дома, чтобы тоже помочь. Столько отзывчивых людей — не чудо ли!»