На перекрестке проспекта генерала Алексеева и 2-го Западного проезда — возле ТЦ «Панфиловский» поставят камеру контроля нарушений ПДД.

Такое решение приняла зеленоградская комиссия по безопасности дорожного движения. Комиссия отметила, что уже сейчас изменен режим работы светофора на этом перекрестке — увеличен промежуточныий такт «кругом красный» на три секунды. А камеру поставят до конца марта 2022 года.

Основанием для решения стало ДТП, которое произошло возле торгового центра «Панфиловский» 5 октября. Тогда в результате аварии минивэна «Форд» и грузовой «Газели» с возгоранием автомобилей три человека получили серьёзные ожоги и другие травмы. Все они скончались в течение недели после случившегося.