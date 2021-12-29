Скончался третий пострадавший в аварии у «Панфиловского» — водитель сгоревшей «Газели»
На перекрестке проспекта генерала Алексеева и 2-го Западного проезда — возле ТЦ «Панфиловский» поставят камеру контроля нарушений ПДД.
Такое решение приняла зеленоградская комиссия по безопасности дорожного движения. Комиссия отметила, что уже сейчас изменен режим работы светофора на этом перекрестке — увеличен промежуточныий такт «кругом красный» на три секунды. А камеру поставят до конца марта 2022 года.
Основанием для решения стало ДТП, которое произошло возле торгового центра «Панфиловский» 5 октября. Тогда в результате аварии минивэна «Форд» и грузовой «Газели» с возгоранием автомобилей три человека получили серьёзные ожоги и другие травмы. Все они скончались в течение недели после случившегося.
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