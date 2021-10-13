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Скончался третий пострадавший в аварии у «Панфиловского» — водитель сгоревшей «Газели» 13.10.2021 ZELENOGRAD.RU

Все три жертвы водителя на «форде», устроившего трагическое дорожно-транспортное происшествие на перекрёстке у торгового комплекса «Панфиловский» с возгоранием автомобилей, скончались в течение недели после случившегося. Последним ушёл водитель опрокинутой и загоревшейся «Газели» — 49-летний Сергей.

Сергей умер поздней ночью в понедельник, 11 октября, сообщила «Зеленоград.ру» коллега погибших. 8 октября скончался 47-летний Олег. В ночь на 6 октября (через несколько часов после аварии) умер самый молодой из пострадавших — 21-летний Павел. Авария произошла около часа дня 5 октября.

Все трое работали в зеленоградском «Доме мебели». Они на служебном фургоне «Газель» возвращались в магазин на загрузку следующего заказа. Ехать оставалось меньше километра, когда на пересечении проспекта Генерала Алексеева и 2-го Западного проезда в них врезался минивэн «Форд» под управлением 39-летнего водителя. Он вылетел на перекрёсток при запрещающем сигнале светофора.

Судя по видео, опубликованному каналом DtRoad, от удара на асфальт вылилось топливо и мгновенно вспыхнуло, «Газель», уже горящая, опрокинулась, бензобак взорвался, пламя охватило и «Форд».

Очевидцы из проезжавших мимо авто бросились спасать горящих заживо людей из «Газели» — выбили ногами стёкла кабины, достали оттуда всех троих, тушили из автомобильных огнетушителей, поливали пострадавших, на которых уже сгорела почти вся одежда, водой из бутылок и канистр.

Павла и Олега с обширными ожогами и травмами груди и живота отправили в институт Склифосовского. Сергея с ожогами третьей и четвёртой степени сначала доставили в зеленоградскую горбольницу, чтобы стабилизировать состояние для транспортировки в ту же реанимацию.

Через несколько часов его смогли перевезти в Склиф на санитарном вертолёте Московского центра медицины катастроф. В пути ему продолжали искусственную вентиляцию лёгких и интенсивную терапию. Все следующие дни Сергей оставался в крайне тяжёлом состоянии.

В первоначальном полицейском комментарии говорилось только о троих пострадавших из «Газели». Позже в полиции сообщили, что водителя «Форда» госпитализировали с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма» и в тот же день возбудили в отношении него уголовное дело по части 1 статьи 264 — нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Однако теперь, после гибели трёх человек, в действие вступает часть 5 той же статьи УК — нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы.

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Метки:
дтп, происшествия, смерть
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