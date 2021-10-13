Сергей умер поздней ночью в понедельник, 11 октября, сообщила «Зеленоград.ру» коллега погибших. 8 октября скончался 47-летний Олег. В ночь на 6 октября (через несколько часов после аварии) умер самый молодой из пострадавших — 21-летний Павел. Авария произошла около часа дня 5 октября.

Все трое работали в зеленоградском «Доме мебели». Они на служебном фургоне «Газель» возвращались в магазин на загрузку следующего заказа. Ехать оставалось меньше километра, когда на пересечении проспекта Генерала Алексеева и 2-го Западного проезда в них врезался минивэн «Форд» под управлением 39-летнего водителя. Он вылетел на перекрёсток при запрещающем сигнале светофора.

Судя по видео, опубликованному каналом DtRoad, от удара на асфальт вылилось топливо и мгновенно вспыхнуло, «Газель», уже горящая, опрокинулась, бензобак взорвался, пламя охватило и «Форд».