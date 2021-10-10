Пламя на людях гасили из автомобильных огнетушителей, из бутылок с водой, оказавшихся у кого-то под рукой, — всеми доступными средствами, но одежда на пострадавших сгорела почти полностью. Павла и Олега сразу увезли в Склиф с ожогами и травмами грудной клетки и живота, Сергея с ожогами третьей и четвёртой степени перевезли туда из зеленогорадской больницы через несколько часов на медицинском вертолёте, когда стабилизировали состояние — «стабильно тяжёлое». Павел от полученных травм и ожогов той же ночью умер в реанимации. «Семья потеряла сына, брата, внука», — пишет его родная сестра Анастасия.

Павел работал грузчиком в «Доме мебели». Он с коллегами возвращался в магазин на загрузку следующего заказа. До магазина оставалось меньше километра, рассказали в сообществе автолюбителей Зеленограда «ЗелАО Auto» вконтакте.



Обновление в 16:40. Уже после публикации стало известно, что 8 октября скончался второй пассажир «ГАЗели». Состояние водителя фургона по-прежнему тяжёлое.