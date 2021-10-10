СТО Зеленоград: спонсор темы
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Пассажир «ГАЗели», загоревшейся от удара нарушителя, не пережил ночь в реанимации — в субботу его похоронили. Родные просят помощи в розыске очевидцев ДТП 10.10.2021 ZELENOGRAD.RU

Павел, 21-летний местный житель, скончался в реанимации в ночь на 6 октября. Он был одним из пассажиров фургона «ГАЗель», в который днём врезался 39-летний водитель на минивэне «Форд». От удара фургон перевернулся, топливо вылилось на асфальт и мгновенно вспыхнуло, топливный бак взорвался, и пламя в секунды охватило оба автомобиля. В «ГАЗели» находились также 49-летний водитель Сергей и 47-летний Олег (ещё один пассажир).

«Тушили заживо горящих людей»

«Люди, бегущие на фото, выбивали ногами стёкла в горящей „ГАЗели“ и тушили заживо горящих людей. А вызвать „скорую“ на место происшествие заняло 8 минут», — пишут в инстаграм-сообществе @voditel_zelenograda.

Пламя на людях гасили из автомобильных огнетушителей, из бутылок с водой, оказавшихся у кого-то под рукой, — всеми доступными средствами, но одежда на пострадавших сгорела почти полностью. Павла и Олега сразу увезли в Склиф с ожогами и травмами грудной клетки и живота, Сергея с ожогами третьей и четвёртой степени перевезли туда из зеленогорадской больницы через несколько часов на медицинском вертолёте, когда стабилизировали состояние — «стабильно тяжёлое». Павел от полученных травм и ожогов той же ночью умер в реанимации. «Семья потеряла сына, брата, внука», — пишет его родная сестра Анастасия.

Павел работал грузчиком в «Доме мебели». Он с коллегами возвращался в магазин на загрузку следующего заказа. До магазина оставалось меньше километра, рассказали в сообществе автолюбителей Зеленограда «ЗелАО Auto» вконтакте.

Обновление в 16:40. Уже после публикации стало известно, что 8 октября скончался второй пассажир «ГАЗели». Состояние водителя фургона по-прежнему тяжёлое.

«В первую очередь ищу людей, которые полезли доставать парней из огня»

«Я ищу очевидцев произошедшего. В первую очередь людей, которые полезли доставать парней из огня. Хочу отблагодарить мужчин, которые хотя бы попытались их спасти», — рассказала «Зеленоград.ру» Анастасия.

Один из них, по её данным, был на чёрном RAV4 — именно он разбил лобовое стекло и первым стал доставать пострадавших из огня. Она ищет и других свидетелей, участвовавших в спасении людей из пламени и помогавших после. А также тех, у кого, возможно, сохранились видеозаписи ДТП на регистраторах — это очень поможет для следствия. Номер телефона Анастасии: 8-916-366-17-77.

В связи с похоронами семье не помешает и финансовая помощь. Похороны Павла состоялись в субботу, 9 октября.

Уголовное дело

Столкновение, закончившееся трагедией, произошло около часа дня во вторник, 5 октября. По данным полиции, водитель «Форда» выехал на пересечение проспекта Генерала Алексеева и 2-го Западного проезда (рядом с торговым комплексом "Панфиловский") на запрещающий сигнал светофора. На видео с логотипом канала DtRoad запечатлён этот момент, как минивэн вылетает на перекрёсток, не снижая скорости, и врезается в фургон. Топливо загорается, «ГАЗель» опрокидывается, вспыхивает, взрыв — и уже обе машины в огне.

В отношении 39-летнего водителя «Форда», который по предварительной полицейской информации получил закрытую черепно-мозговую травму, в тот же день возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Максимальное наказание — до двух лет лишения свободы и водительских прав на тот же срок.

Со смертью пострадавшего в силу вступает уже 3-я часть той же статьи с максимальным наказанием до пяти лет лишения свободы и прав на управление транспортными средствами до трёх лет.

Если погибших больше — это действие 5-й части той же статьи с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до семи лет и прав до трёх лет.

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Метки:
дтп, происшествия, смерть
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Обсуждение
Юрий Евстифеев
3 часа назад
Вот к чему приводят мобильники, алкоголь и наркотики за рулем. В 2020-м из-за ДТП погибло 23тыс. человек.
Дополнительно - почему власти изначально проектируют пробки?! - "точечная застройка" Зеленограда уже привела к загруженности, коллапсу Зеленограда и жертвам среди пешеходов из-за ДТП! Пора властям, делающим "каменноград" и пробки, есть пищу в тюрьме. Хватить "пилить"! Люди основное богатство страны!
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