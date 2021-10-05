Серьёзные ожоги и другие травмы получили три человека во время дорожно-транспортного происшествия с возгоранием автомобилей во вторник, 5 октября.
Минивэн «Форд» на высокой скорости врезался в «ГАЗель» на пересечении Панфиловского проспекта и 2-го Западного проезда. В результате фургон опрокинулся и загорелся, потом пламя перекинулось на минивэн — момент столкновения попал на дорожную видеокамеру и был распространён в интернете с логотипом канала DtRoad.
Вызов пожарным поступил в 12:55, через шесть минут огонь был ликвидирован. К моменту их прибытия люди уже покинули машины. По рассказам очевидцев в соцсетях, им помогли выбраться и потушить загоревшуюся на них одежду автомобильными огнетушителями свидетели происшествия.
Пострадали водитель «ГАЗели» и два его пассажира, сообщает телеграм-канал «Госавтоинспекция Москвы». Сначала всех троих доставили в зеленоградскую горбольницу. Затем пассажиров с предварительным диагнозом «ожоги средней степени тяжести» перевезли в клинику НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Водитель с ожогами третьей и четвёртой степени остался в городской реанимации.