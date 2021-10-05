Серьёзные ожоги и другие травмы получили три человека во время дорожно-транспортного происшествия с возгоранием автомобилей во вторник, 5 октября.

Минивэн «Форд» на высокой скорости врезался в «ГАЗель» на пересечении Панфиловского проспекта и 2-го Западного проезда. В результате фургон опрокинулся и загорелся, потом пламя перекинулось на минивэн — момент столкновения попал на дорожную видеокамеру и был распространён в интернете с логотипом канала DtRoad.