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На пересечении Московского проспекта и улицы Юности сдвинут «зебру» и изменят режим работы светофора 28.12.2021 ZELENOGRAD.RU

На перекрестке улицы Юности и Московского проспекта немного изменится режим работы светофора, а в будущем пешеходный переход сдвинут и сделают островок безопасности. Так комиссия по безопасности дорожного движения планирует снизить число ДТП в этом месте.

Работа светофоров изменится уже в ближайшие дни — до 30 декабря будет увеличен промежуточный такт «кругом красный» на три секунды.

А в 2023 году в рамках комплексного благоустройства Московского проспекта пешеходный переход перенесут на пять метров в сторону Ленинградского шоссе и сделают «приподнятый островок безопасности» (впрочем, там и сейчас есть разделительный газон).

Меры принимаются для повышения безопасности этого участка дороги. По данным ГИБДД за последний год здесь произошло два ДТП: столкновение транспортных средств и наезд на пешехода на регулируемом пешеходном переходе, в котором пострадал ребенок.

В ноябре под автобус здесь попала девочка, переходя дорогу на «зелёный» для пешеходов. Тогда водитель выехал на «зебру» при запрещающем сигнале светофора.

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Метки:
безопасность дорожного движения, пешеходный переход, микрорайон 5, светофор, московский проспект, улица юности, островки безопасности
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