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На пересечении Ленинградского шоссе и «малой бетонки» отменили левые повороты. Некоторые водители возмущены 23.12.2021 ZELENOGRAD.RU

С вечера 22 декабря изменена схема движения на пересечении автодорог М-10 «Россия» и А-107 «Московское малое кольцо». Оптимизация схемы движения на данном участке будет способствовать повышению безопасности дорожного движения. Но для водителей, которым нужно налево, это лишние полчаса на разворот.

Движение транспортных средств с автодороги А-107 «Московское малое кольцо» на М-10 «Россия» будет осуществляться только направо. При движении по автомобильной дороге М-10 «Россия» в сторону области будут закрыты левые повороты на 46,7 и 48,3 километрах (пересечения с А-107 «Московское малое кольцо»). Разворот в сторону Москвы будет осуществляться через транспортную развязку на 50-м километре автомобильной дороги М-10 «Россия», говорится в сообщении компании «Центравтомагистраль», которая управляет всеми федеральными дорогами в Московской области.

Пресс-секретарь «Центравтомагистрали» Юлия Кравченко пояснила, что новый режим движения на Ленинградском шоссе в районе пересечения с «бетонкой» вводится на постоянной основе. Это связано с требованием повысить безопасность на этом участке шоссе. Именно из-за левых поворотов (с «бетонки» и с «Ленинградки») здесь наблюдалось повышенное число аварий, в том числе с тяжелыми последствиями.

«Мы понимаем, что время на поворот налево и разворот несколько увеличится. Тем не менее здоровье и безопасность участников дорожного движения мы ставим на первый план и просим водителей разделить с нами это понимание», — сказала она.

«Центравтомагистраль» установила информационные щиты о новой схеме движения на подъездах к пересечению. Тем не менее водителей просят в первую очередь следить за дорожными знаками. «При движении по дороге водитель должен руководствоваться прежде всего дорожными знаками и разметкой. Просим водителей просто следить за знаками», — сказала Кравченко.

Между тем водителей, которые регулярно пользуются левыми поворотам на этом участке, новая схема не устраивает. В первую очередь потому, что время в пути у тех, кто привык поворачивать налево у ЦКАД, выросло на полчаса, что существенно по утрам, когда люди торопятся на работу, в школу и т. д.

Наш читатель Андрей Сафонов написал в редакцию после проезда по этому участку утром 23 декабря: «В итоге мы, жители посёлков Никольское-Лесное, Никольское, Дурыкино, Балкашино оказались в крайне затруднительном положении. Дорога в Зеленоград до школ, детских садов, поликлиник, рабочих мест увеличилась по времени на 30 минут, то есть в два раза. Просим вернуть прежнюю схему движения до того момента, пока не будет достроена развязка на 47-м километре Ленинградского шоссе (согласно проекту), которая даёт возможность съезда на внутреннюю часть ЦКАДа (по направлению Дмитровского шоссе) и разворот в сторону Москвы. А также отсутствует развязка для съезда с А-107 (со стороны Дмитровского шоссе) на Ленинградское шоссе (49-й км) в сторону Москвы и с Ленинградского шоссе на А-107 со стороны деревни Ложки. Сейчас там движение регулируется светофором, что и создаёт многокилометровые ежедневные пробки. Помимо развязок необходимо достроить надземные пешеходные переходы, ликвидируя наземные переходы со светофорами, привести в надлежащий вид дорожное покрытие Ленинградского шоссе на указанном участке. Дорожная ситуация 23 декабря 2021 года показала, что новая схема движения не борется с пробками, а только их усугубляет».

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Метки:
автомобиль, ленинградское шоссе, цкад
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Обсуждение
Ivan Б
3 часа назад
один день прошел, а они уже выводы сделали. пробка случилась только изза того что никто не был готов к этому
Чудин Паша
2 часа назад
Правильно сделали.
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