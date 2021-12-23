Пресс-секретарь «Центравтомагистрали» Юлия Кравченко пояснила, что новый режим движения на Ленинградском шоссе в районе пересечения с «бетонкой» вводится на постоянной основе. Это связано с требованием повысить безопасность на этом участке шоссе. Именно из-за левых поворотов (с «бетонки» и с «Ленинградки») здесь наблюдалось повышенное число аварий, в том числе с тяжелыми последствиями.

«Мы понимаем, что время на поворот налево и разворот несколько увеличится. Тем не менее здоровье и безопасность участников дорожного движения мы ставим на первый план и просим водителей разделить с нами это понимание», — сказала она.

«Центравтомагистраль» установила информационные щиты о новой схеме движения на подъездах к пересечению. Тем не менее водителей просят в первую очередь следить за дорожными знаками. «При движении по дороге водитель должен руководствоваться прежде всего дорожными знаками и разметкой. Просим водителей просто следить за знаками», — сказала Кравченко.

Между тем водителей, которые регулярно пользуются левыми поворотам на этом участке, новая схема не устраивает. В первую очередь потому, что время в пути у тех, кто привык поворачивать налево у ЦКАД, выросло на полчаса, что существенно по утрам, когда люди торопятся на работу, в школу и т. д.

Наш читатель Андрей Сафонов написал в редакцию после проезда по этому участку утром 23 декабря: «В итоге мы, жители посёлков Никольское-Лесное, Никольское, Дурыкино, Балкашино оказались в крайне затруднительном положении. Дорога в Зеленоград до школ, детских садов, поликлиник, рабочих мест увеличилась по времени на 30 минут, то есть в два раза. Просим вернуть прежнюю схему движения до того момента, пока не будет достроена развязка на 47-м километре Ленинградского шоссе (согласно проекту), которая даёт возможность съезда на внутреннюю часть ЦКАДа (по направлению Дмитровского шоссе) и разворот в сторону Москвы. А также отсутствует развязка для съезда с А-107 (со стороны Дмитровского шоссе) на Ленинградское шоссе (49-й км) в сторону Москвы и с Ленинградского шоссе на А-107 со стороны деревни Ложки. Сейчас там движение регулируется светофором, что и создаёт многокилометровые ежедневные пробки. Помимо развязок необходимо достроить надземные пешеходные переходы, ликвидируя наземные переходы со светофорами, привести в надлежащий вид дорожное покрытие Ленинградского шоссе на указанном участке. Дорожная ситуация 23 декабря 2021 года показала, что новая схема движения не борется с пробками, а только их усугубляет».