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На станции Крюково началось строительство нового терминала. Вот как идет реконструкция 21.12.2021 ZELENOGRAD.RU

Департамент транспорта объявил о начале строительства пассажирского терминала на станции Крюково в рамках МЦД-3. На сегодня почти достроена новая платформа, продолжается укладка новых путей, началось строительство надземного крытого моста, а также идут работы по удлинению и реконструкции существующего тоннеля.

«На месте устаревшей остановки мы создаем мультихаб междугороднего уровня. Каждый новый диаметр — это не только новые транспортные возможности для пассажиров, но и импульс к развитию прилегающих территорий, в том числе росту жилой и коммерческой застройки, что ждет и город Зеленоград после запуска D3», — приводятся в сообщении слова руководителя дептранса Максима Ликсутова.

По данным его ведомства, в сутки станция Крюково принимает до 20 тысяч пассажиров, но с пуском в эксплуатацию МЦД-3, это число увеличится. В перспективе на станции Зеленоград будут останавливаться также и поезда высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург.

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Работы по реконструкции станции и территории вокруг нее начались летом, что создало серьезные неудобства для горожан. Были закрыты парковки и оба тоннеля, связывающие старую и новую части города. Доступ к поездам теперь осуществляется только со стороны нового города, а попасть из старой части туда можно только по пешеходному мосту — что значительно удлиняет путь и заставляет нервничать бегущих на электричку пассажиров. Кроме того, пешеходный мост неудобный и попросту опасный.

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После завершения реконструкции, как ожидается, широкий тоннель вновь откроют для связи между частями города, но на платформы можно будет попасть только по надземному переходу. Однако, этот переход не будет приспособлен для пешеходного прохода из одной части города в другую.

Запустить движение по МЦД-3 планируют в 2023 году.

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Метки:
электричка, общественный транспорт, станция крюково, мцд
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Обсуждение
Юрий Евстифеев
Вчера, 20:09
Пилите Макс, пилите.
Елена Буханик
Вчера, 22:26
А автобусные остановки где?
Торопов
Вчера, 23:20
Гламурный чиновник прям честно сказал - ещё больше застройки, то бишь муравейников, такое вот "развитие"...
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