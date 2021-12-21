«На месте устаревшей остановки мы создаем мультихаб междугороднего уровня. Каждый новый диаметр — это не только новые транспортные возможности для пассажиров, но и импульс к развитию прилегающих территорий, в том числе росту жилой и коммерческой застройки, что ждет и город Зеленоград после запуска D3», — приводятся в сообщении слова руководителя дептранса Максима Ликсутова.

По данным его ведомства, в сутки станция Крюково принимает до 20 тысяч пассажиров, но с пуском в эксплуатацию МЦД-3, это число увеличится. В перспективе на станции Зеленоград будут останавливаться также и поезда высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург.