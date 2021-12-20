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Школам рекомендовано провести новогодние утренники. Но только для родителей с QR-кодами 20.12.2021 ZELENOGRAD.RU

Департамент образования рекомендовал школам Москвы провести новогодние утренники, но с участием только тех родителей, которые смогут предъявить QR-код о перенесенном заболевании или вакцинации от ковида. Однако решение о проведении мероприятий ложится на ответственность руководства школы. В некоторых школах Зеленограда знают о такой рекомендации, однако пока отказываются от проведения утренников.

«В прошлом году для родителей посещение праздничных мероприятий было вообще запрещено. В этом же году мы рекомендуем столичным школам по возможности провести предстоящие новогодние утренники и пригласить на них родителей. Однако необходимо помнить, что эпидемиологическая ситуация в каждой школе может быть разная, поэтому решение о проведении праздника и, тем более, о приглашении на него родителей каждая школа принимает самостоятельно. При этом важно помнить о соблюдении всех требований безопасности. Самый долгожданный детский праздник не должен омрачаться опасным вирусом», — цитировало РИА Новости разъяснения департамента.

Представители нескольких зеленоградских школ сообщили, что письменного распоряжения пока не получали, но рекомендации относительно утренников департамент доводил устно.

Если до эпидемии ковида ограничений на количество родителей не было, то теперь есть — даже с QR-кодами не все смогут попасть. «Мы не станем проводить утренники, так как понимаем, что желающих посетить их будет существенно больше, чем могут вместить наши помещения, — говорит источник в одной из школ. — Мы не хотим устраивать «квест» для родителей «кто первый записался, то и успел». Эту же позицию разделяют и в нескольких других школах города.

Зеленоградский Дворец творчества, который также находится в ведении департамента образования, работает с ограничениями. На сегодняшний день никаких мероприятий для родителей не запланировано. В то же время, как сообщили во дворце, если коллективы будут обращаться с просьбами о проведении таких мероприятий, руководство рассмотрит такую возможность с учетом рекомендаций департамента образования. «Это могут быть и онлайн-трансляции, и очные мероприятия с ограниченным доступом родителей», — пояснили во дворце.

Очевидно, что ограничения на участие взрослых в детских утренниках нацелены на прерывание цепочек заболевания ковидом. Чтобы воспрепятствовать распространению болезни, ранее департамент образования рекомендовал школам уйти на новогодние каникулы раньше времени — с 27 декабря.

По данным мэрии число новых случаев ковида в Москве было относительно стабильным и колебалось от двух до трех тысяч новых случаев день.

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Метки:
коронавирус, школы, новый год
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