Дорожно-транспортное происшествие случилось около двух часов дня в воскресенье, 5 декабря. Из-за перепадов температуры и осадков на дорогах скользко и невозможно сразу затормозить, «а пешеходы идут не глядя, но на дворе зима, блин», отмечают автомобилисты.

Учитывая погодные условия, Госавтоинспекция обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и снизить скоростной режим. Пешеходам же следует переходить дорогу только в установленных местах и обеспечить свою безопасность на дорогах.

Убедитесь, что вас пропускают или что машина точно успеет остановиться до того, как наедет на вас, повторяют водители.