Водитель «Лады», ехавший в направлении Сосновой аллеи, сбил 45-летнюю женщину, которая переходила Каштановую аллею от главных ворот больницы в сторону корпуса 707. В эту же больницу её и госпитализировали.
Столкновение автомобиля с пешеходом, судя по фотографиям очевидцев с места происшествия, произошло в непосредственной близости от нерегулируемой «зебры». Однако, по информации ГИБДД, женщина ею не воспользовалась и решила пересечь дорогу в неположенном месте.
После наезда на пешехода водитель-зеленоградец сразу вызвал медиков и автоинспекторов и до приезда «скорой» оказал пострадавшей первую помощь, был трезв, сообщили «Зеленоград.ру» в полиции.
Женщину с травмами доставили в ту же больницу, у ворот которой всё произошло. «Пациентка получила всю необходимую помощь. От дальнейшей госпитализации отказалась. Выписана из больницы под наблюдение врача-травматолога по месту жительства», — уточнили в стационаре.
Дорожно-транспортное происшествие случилось около двух часов дня в воскресенье, 5 декабря. Из-за перепадов температуры и осадков на дорогах скользко и невозможно сразу затормозить, «а пешеходы идут не глядя, но на дворе зима, блин», отмечают автомобилисты.
Учитывая погодные условия, Госавтоинспекция обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и снизить скоростной режим. Пешеходам же следует переходить дорогу только в установленных местах и обеспечить свою безопасность на дорогах.
Убедитесь, что вас пропускают или что машина точно успеет остановиться до того, как наедет на вас, повторяют водители.
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