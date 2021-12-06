Другой источник в экстренных службах рассказал нам, что рабочих со стройки эвакуировали. На месте, кроме службы пожаротушения, находятся полиция, оперативный дежурный по Зеленограду, спасатели, представители городской администрации. Вместе с сапёрами ожидают кинологов с собаками.

Территорию оцепили, посторонних к находке не пускают. Предмет потенциально взрывоопасен, но точно это будет известно после осмотра специалистами.

В местах строительства нынешнего 19-го микрорайона, у деревни Крюково, 80 лет назад шли жесточайшие бои при обороне Москвы. Накануне, 5 декабря, в Крюково у Михайловских прудов открыли стелу в честь обороны Москвы, а в прошлом году ему присвоили звание «Район воинской доблести города Москвы». Крюково — единственный столичный район, имеющий это почётное звание.