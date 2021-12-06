Металлический предмет, визуально похожий на снаряд времён Великой Отечественной войны, нашли рабочие во время земляных работ на стройке домов по реновации в 19-м микрорайоне. Предположительно это противотанковая мина.
Вызов на условный адрес Георгиевский проспект, 19-й микрорайон, в «новом» городе (Крюково) поступил в оперативные службы в 16 часов с минутами в понедельник, 6 декабря.
«В данный момент там находятся подразделения пожарной охраны для обеспечения безопасности. Ожидаем сапёров», — сообщили «Зеленоград.ру» в МЧС.
Другой источник в экстренных службах рассказал нам, что рабочих со стройки эвакуировали. На месте, кроме службы пожаротушения, находятся полиция, оперативный дежурный по Зеленограду, спасатели, представители городской администрации. Вместе с сапёрами ожидают кинологов с собаками.
Территорию оцепили, посторонних к находке не пускают. Предмет потенциально взрывоопасен, но точно это будет известно после осмотра специалистами.
В местах строительства нынешнего 19-го микрорайона, у деревни Крюково, 80 лет назад шли жесточайшие бои при обороне Москвы. Накануне, 5 декабря, в Крюково у Михайловских прудов открыли стелу в честь обороны Москвы, а в прошлом году ему присвоили звание «Район воинской доблести города Москвы». Крюково — единственный столичный район, имеющий это почётное звание.