Вызвали кинологов с собаками и сапёров. До их прибытия на месте находились служба пожаротушения — как обычно при подобных происшествиях на всякий случай, сотрудники полиции, представители ФСБ, военкомата, городской администрации.

Через два часа после обнаружения «мины» появились сапёры, направленные столичным ГУВД. После быстрого осмотра они заявили, что обнаруженный предмет является элементом строительной техники. Аварийно-спасательные работы не потребовались, и все разъехались по своим подразделениям.