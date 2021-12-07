Найденная на стройке в 19-м микрорайоне «мина времён войны» оказалась вовсе не снарядом 07.12.2021 ZELENOGRAD.RU

Рабочие на стройке новых домов в 19-м микрорайоне во время земляных работ наткнулись на металлический предмет, подозрительно похожий на противотанковую мину времён Второй мировой войны. Сапёры опровергли эту версию, хотя строителей всё равно эвакуировали.

Найденный диск был со следами серьёзной коррозии, сказали «Зеленоград.ру» в полиции, и визуально действительно напоминал снаряд из 1941 года.

Прибывшие по вызову спасатели вывели со стройки 80 рабочих, отвели их на безопасное расстояние, рассказал нам источник в экстренных службах. Жилых домов и других объектов с людьми поблизости нет, поэтому больше никого эвакуировать не пришлось. Полиция оперативно оцепила место с потенциально взрывоопасной находкой.

Вызвали кинологов с собаками и сапёров. До их прибытия на месте находились служба пожаротушения — как обычно при подобных происшествиях на всякий случай, сотрудники полиции, представители ФСБ, военкомата, городской администрации.

Через два часа после обнаружения «мины» появились сапёры, направленные столичным ГУВД. После быстрого осмотра они заявили, что обнаруженный предмет является элементом строительной техники. Аварийно-спасательные работы не потребовались, и все разъехались по своим подразделениям.

Из какого именно подразделения прибыли сапёры, ни в полиции, ни в МЧС, ни в департаменте гражданской обороны уточнить не смогли. В результате выяснить детали не представилось возможным.

Что это за элемент, от какой строительной техники и как долго пролежал в земле, чтобы покрыться ржавчиной, в итоге неизвестно. Нашли его около четырёх часов дня в понедельник, 6 декабря.

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Метки:
происшествия, микрорайон 19, саперы, снаряды, разминирования
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